Elçi: Acılı yalnızlığıma hoş geldin Dink: Hoş bulduk kardeşim, yalnız değilsin

Sanatçı, gazeteci, akademisyen ve akivistlerden oluşan Barış Grubu Diyarbakır'a gitti. Barış Grubu’nu Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalar sırasında tahrip edilmemesi için yaptığı konuşmanın ardından çıkan çatışmada katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi karşıladı. Türkan Elçi toplantının açılış konuşmasında “Hoş geldin acılı yalnızlığıma” derken, 2007'de katledilen Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink de "Hoş bulduk kardeşim yalnız değilsin demeye, elinizi tutmaya geldik" dedi. Barış Grubu’nun ortak mesajı "Silahlar sussun" oldu.

Agos’ta yer alan habere göre, Barış Grubu'nun Diyarbakır'da düzenlediği toplantıda barış çağrısı yapıldı, toplantının açılış konuşmasını Türkan Eçi ve Rakel Dink yaptı. Daha sonra Sur halkı kürsüye gelerek yaşadıklarını ve taleplerini anlattı.

“Aslolan hayattır, silahlar sussun, zulüm dursun, barışı konuşalım" yazılı pankartın önünde açılış konuşmasını yapan Türkan Elçi konuklara “Hoş geldiniz acılı yalnızlığıma” dedi. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink de "Hoş bulduk kardeşim yalnız değilsin demeye geldik" ifadesini kullandı.

“Ölümler öldürülmeler dursun”

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Rakel Dink “Toprak kana doymaz, yeter demeye geldik her tarafa sesleniyoruz; bunca acı yeter” çağrısında bulundu. Dink, "Biz de elinizi tutmaya, kanlar akmasın demeye, bu günler bitsin demeye geldik. Kan akıtmanın sonu yok, toprak doydum demez, toprak yeter demez. Biz yeter demeye geldik. Her tarafa bunu duyurmak istiyoruz. Ölümler öldürülmeler dursun. Kardeşçe insanca, mecliste, parlamentoda konuşun' demeye geldik. Devlete sesleniliyorum prangalar kırılsın, değirmen taşları kırılsın. Bitirin bu ölümleri, öldürmeleri" dedi.

Muhtarlardan biri çocukların psikolojilerinin bozulduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Mahallede iki vatandaşımız gazdan dolayı vefat etti. Bu nereye kadar devam edecek? Mecliste bulunan milletvekillerinin ölümlere dur demesi lazım. Mahallemiz çatışma bölgesinden uzak olmasına rağmen roket parçaları düşüyor. Gelsinler görsünler batıdaki kardeşlerimiz. Bir gün Sur'da yatsınlar. Biz onları misafir ederiz.”

Çatışmalar nedeniyle okula gidemeyen bir genç ise “Başka şehirlerde çocukların dışarıda oyun oynaması gibi ben de dışarıda oynamak istiyorum. Ben de okula gitmek istiyorum her öğrenci gibi” diye konuştu.

Toplantıya, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, katledilen gazeteci Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, T24 yazarı Oya Baydar, Müge İplikçi, siyasetçi Nesrin Nas, sanatçılar Lale Mansur, Zeynep Tanbay ve çok sayıda yazar, sanatçı, akademisyen katıldı.