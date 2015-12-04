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Ekonomi

105 bin liralık kayyum maaşı, 42 bin liraya düşebildi!

Kaynak Holding'e atanan kayyumların maaşı, kurum başına 2 bin TL oldu

04 Aralık 2015 21:03

Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Kaynak Holding bünyesindeki 19 şirket, bir vakıf ve bir derneğe atanan kayyumların kurum başına aldıkları maaş, holding bünyesinde 12 şirketin daha bulunması gerekçesiyle, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimiliği'nin kararıyla 5 bin liradan 2 bin liraya düşürüldü. Kayyumların önceden aylık maaşı 105 bin TL iken kendi başvuruları üzerine şimdiki aylık maaşları 42 bin TL oldu.

Hürriyet'in haberine göre, kayyum heyetinde yer alan iş adamı İmran Okumuş, avukat Sezai Çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, maaşlarının düşürülmesini talep etmişti.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği de kayyumların talebini uygun bularak, holdinge bağlı 12 şirketin daha bulunduğu gerekçesiyle maaşlarının 2 bin liraya düşürülmesine karar verdi. Söz konusu karar kayyumlara tebliğ edildi. 

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