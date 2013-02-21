104 yaşında olduğuna inandırmadığı facebooku şikayet eti!



Amerika'da yaşayan Marguerite Joseph, dürüstlüğü nedeniyle Facebook'la sorun yaşıyor ve internet sitesi tarafından yalan söylemeye zorlanıyor! Site 104 yaşındaki kadının gerçek yaşına inanmadığı için sürekli daha az göstermesini istiyor.

Sorun Marguerite'nin yaşını söylemekten kaçınmaması ve gerçek yaşına Facebook'u bir türlü inandıramaması.

Marguerite tam 104 yaşında ve arkadaşlarıyla görüşmek için Facebook'u kullanıyor. Fakat site bir türlü 104 yaşındaki Marguerite Joseph'in yaşına inanmıyor ve profiline müdahale ederek düzenliyor. Marguerite ise doğru yaşını girmekte kararlı.

Marguerite Joseph'in torunu Gail Marlov, büyükannesinin 1908 doğumlu olduğunu, bu bilgiyle siteye üye olduğunu fakat Facebook'un doğum tarihini 1928 olarak değiştirdiğini söylüyor.

Marguerite’nin yeğeni ise, bu garip itiraz nedeniyle Facebok’un kurucusu Mark Zuckerberg’e mesaj atmış ancak yanıt alamamış.

Marlov, sitenin gerçek yaşı her girmek istediklerinde kendilerine hata mesajı gönderdiğini ve ve bu yüzden daha düşük bir yaş girmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

Facebook’un yaşlı üyesi nisan ayında 105 yaşına girecek. Marguerite’nin sitede 84 fotografı ve 109 arkadaşı bulunuyor ve bütün mesajlara yanıt vermeye çalışıyor. Son olarak sitede Marguerite'nin yaşı 99 olarak görülüyor.

Marguerite Joseph'in gözleri görmüyor ve sağır. Facebook'taki bilgileri ve gelen mesajları torunundan öğreniyor.