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1034 hâkim ve savcının görev yeri değişti

HSYK'nin bölge adliye mahkemeleri kararnamesi yayımlandı

25 Mart 2016 23:10

HSYK'nin bölge adliye mahkemeleri kararnamesi yayımlandı. Yargıda Birlik Platformu'nun açıklamasına göre, 1034 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Haberdar’ın haberine göre, HSYK'nın bölge adliye mahkemeleri kararnamesi yayımlandı. Karara göre 1034 hakim ve savcının görev yeri değişti. Sonuçları HSYK'dan önce Yargıda Birlik Platformu (YBP) açıkladı.

HSYK'nın yayımladığı bölge adliye mahkemeleri kararnamesine göre 1034 hakim ve savcının görev yeri değişti.
 

YBP, HSYK'dan önce açıkladı
 

1034 kişiden oluşan Bölge Adliye Mahkemelerine ilişkin kararname tamamlandı. Kararnameyi HSYK'dan önce Erdoğan'a ve AKP'ye yakın olduğu söylenen Yargıda Birlik Platformu açıkladı.

Yargıda Birlik Platformu HSYK'dan sonuçları açıklayarak Adalet Gündemi isimli Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:
“İstanbul Bölge Adliyesi Başkanı Sn. Hayri Çağlar'ı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz. Bölge Adliye Mahkemeleri Kararnamesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

HSYK'dan açıklama şöyle:

"Bölge Adliye Mahkemeleri kararnamesine ilişkin çalışmalar, 25 Mart 2016 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

"Kararname takvimine uygun olarak, bölge adliye mahkemesi daire başkanlığına ataması yapılanların tebligatları 22 Nisan 2016 tarihine, bölge adliye mahkemesi üyeliğine ve Cumhuriyet savcılığına atananların tebligatları ise 15 Haziran 2016 tarihine kadar gönderilecektir.

"Bölge adliye mahkemeleri başkanlar kurullarının iş bölümlerini 6 Mayıs 2016 tarihine kadar belirlemelerinin gerekmesi, bu mahkemelerin faaliyete geçmesinden önce atananlara yönelik eğitim ve entegrasyon çalışmaları ve kararname takvimine uygun çalışmaların devam edilebilmesi hususları dikkate alınarak, atananlardan yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce netleşmesi ve kesinleşmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin dilekçelerini en son 1 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından atanma talep formunun açıklama kısmının doldurulması suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

"Hâkim veya Cumhuriyet savcısı olan eşlerden sadece birisinin bulunduğu yerin dışındaki bir bölge adliye mahkemesine ataması yapılmış olması halinde, diğer eşin ataması ilk derece mahkemelerine ilişkin kararnamede değerlendirilecektir.

"Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamenin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

"Kamuoyuna ve kıymetli meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur."

 

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