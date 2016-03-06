Sabah: HSYK, 'paralel yapı' mensubu 680 hâkim ve savcıyı açığa alacak

HSYK Teftiş Kurulu'nun Paralel yargıdaki 'paralel yapı' iddialarıyla ilgili olarak 680 hâkim ve savcı için soruşturma başlattığı öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren Sabah gazetesinin haberinde "İhracı gündeme gelen isimlerin yargılanmaları sağlanacak" dendi. Haberde, "İdari ve adli yargıda yapılan usulsüzler ve örgütsel faaliyetlerle ilgili bugüne kadar onbinleri bulan şikayet dilekçesinin, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, HSYK kurulları, HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi kurumlara iletildi. Yürütülen soruşturmanın başlangıcını da bu ihbar ve şikayet dilekçelerinin oluşturduğu ifade edildi. Şikayetlerden yola çıkan müfettişlerin ortaya koyduğu raporlar doğrultusunda HSYK 2. Dairesi önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak." ifadelerine yer verildi.

Sabah gazetesininin bugünkü (6 Mart 2016) nüshasında, Hayrettin Bektaş imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Paralel örgütün yargı ayağına büyük darbe indirilecek. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında 680 hakim ve savcı mercek altına alındı. Paralel Yapı'nın yargı ayağındaki isimler tek tek tespit edildi.



120'si idari yargı 560'ı adli yargı olmak üzere toplam 680 hakim ve savcı için soruşturma başlatıldı. Terör örgütüne üye olmak ve örgütsel eylemde bulunmak suçlarından yürütülen soruşturma kısa sürede tamamlanacak. Paralel hakim ve savcılar ihraç edilecek ve yargılanmaları sağlanacak. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devlet içerisindeki en büyük yapılanmalarından biri olan yargı ayağına yönelik yürütülen soruşturma genişletildi. Daha önce yasadışı dinleme ve darbe girişiminde bulunan hakim ve savcılarla ilgili kararlar alan ve çok sayıda hakim ve savcıyı meslekten ihraç eden HSYK, bu kez de örgütün yargıdaki diğer uzantıları için harekete geçti. Soruşturma ile yargıda 2 binin üzerinde mensubu olduğu iddia edilen FETÖ'nün büyük darbe alması bekleniyor.

Türkiye'nin 81 ilini de kapsayan çok sayıda HSYK müfettişinin yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan raporlar Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iletilmeye başlandı. Raporlarda, örgütsel bağlantıyı ortaya koyan HTS kayıtları, hakim ve savcıların aldıkları hukuka aykırı dinleme kararları, yargılamalardaki usulsüzlükler, haksız ve şaibeli mal varlığı gibi çok sayıda suça rastlandığı yer aldı.



İdari ve adli yargıda yapılan usulsüzler ve örgütsel faaliyetlerle ilgili bugüne kadar onbinleri bulan şikayet dilekçesinin, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, HSYK kurulları, HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi kurumlara iletildi. Yürütülen soruşturmanın başlangıcını da bu ihbar ve şikayet dilekçelerinin oluşturduğu ifade edildi. Şikayetlerden yola çıkan müfettişlerin ortaya koyduğu raporlar doğrultusunda HSYK 2. Dairesi önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak.



17-25 Aralık darbe girişimi sonrası, FETÖ üyesi başta savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl olmak üzere 14 hakim ve savcı HSYK tarafından meslekten ihraç edilmişti. HSYK Teftiş Kurulu'nun hazırladığı raporlar doğrultusunda 80 hakim ve savcı da açığa alınmıştı. Şu ana kadar görevden alınan ve meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların başta casusluk olmak üzere, darbe girişimi, meslek etiğine aykırı hareket, yasadışı dinleme ve izleme kararı almak, terör örgütü üyeliği ve örgütsel eylemlerde bulunmak gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilmişti.