HSYK Başkanvekili: Paralel örgütün yargı ayağına yakın veya içinde 5 bin hâkim ve savcı tespit ettik

HSYK Başkanvekili Metin Yandırmaz, 5 bine yakın hakim ve savcının 'paralel örgüt'ün yargı ayağına yakın veya içinde olduğu tespiti yapıldığını açıkladı. Yandırmaz, hakkında 'FETÖ' örgütü üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma açılacak hâkim-savcı sayısının Teftiş Kurulu’ndan gelecek raporlar ışığında artabileceğini söyledi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, HSYK Teftiş Kurulu, 'Fetulluh Gülen Terör Örgütü’nün (FETÖ) yargıdaki ayağını temsil ettikleri iddiasıyla, şikâyetler ve ihbarlar üzerine 700 hâkim ve savcının ihracı ve yargılanması için harekete geçti. Bu isimlerle ilgili HSYK 2’nci Dairesi’nin önce açığa alma, sonra ihraç kararı vereceği ardından da yargılanacakları bildirildi.

"Rapora göre sayı artabilir"

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması, Selam Tevhid'de kumpas, Askeri Casusluk dava ve soruşturmaları başta olmak üzere on binleri aştığı söylenen şikâyetler üzerine daha önce yasadışı dinleme ve darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen 14 yargı mensubunu ihraç eden HSYK, soruşturmayı genişletti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık’tan gelen binlerce şikâyet ve ihbar işleme konuldu, inceleme başlatıldı. Müfettişler rapora bağladıkları meslekten ihraç talepli dosyaları da önce HSYK 3’üncü ardından 2’nci Daire’ye sunuyorlar. 'FETÖ' üyesi oldukları iddia edilen hâkim ve savcılarla ilgili Teftiş Kurulu raporlarında, örgütsel bağlantıyı ortaya koyan HTS (telefon trafiği) kayıtları, aldıkları hukuka aykırı dinleme kararları, yargılamalardaki usulsüzlükler, haksız ve şaibeli mal varlığı gibi çok sayıda suça rastlandığı belirtildi.

Öz, Kara, Akkaş, Yüzgeç ihraç edilmişti

17-25 Aralık iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma sonrası, savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hâkim Süleyman Karaçöl başta olmak üzere 14 hâkim ve savcı HSYK kararıyla meslekten ihraç edilmişti. Teftiş Kurulu’nun hazırladığı raporlar doğrultusunda HSYK, 80 hâkim ve savcının da açığa alınması kararını vermişti.