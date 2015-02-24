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'101 ses kaydı' soruşturmasında Gülen ve Emre Uslu hakkında yakalama kararı

İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği, Fethullah Gülen ve Uslu hakkında yakalama kararı çıkarttı

24 Şubat 2015 15:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu 101 kişinin telefon görüşmelerinin depolandığı iddiasıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında Fethullah Gülen ve Emre Uslu hakkında yakalama kararı verildi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul Başsavcı Vekili İrfan Fidan'ın dün Fethullah Gülen ve Emre Uslu hakkında istediği yakalama talebi kararını değerlendiren İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti. Gülen ve Uslu hakkında yakalama kararı çıktı. 

Bu kararla birlikte Fethullah Gülen hakkında 2.kez yakalama kararı verilmiş oldu. Emre Uslu hakkında ise ilk kez yakalama kararı çıktı.Gülen hakkında daha önce de Tahşiye operasyonu kapsamında 'Suç Örgütünün lderi' olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Fethullah Gülen ve Emre Uslu ile ilgili istediği yakalama kararının talep yazısında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siaysal veya askeri casusluk amacıylka temin etme' suçlamaları yöneltti. İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliğ'de bu gerekçelerle şüphelilerin yakalanma kararına onay verdi. 

Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) soruşturmasını yürüten İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 76 polis, 22 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Aralarında dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de bulunduğu 16 polis şefi tutuklanmış, 4 kişiye yurtdışına çıkış yasağı koyulmuş, 56 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yapılan incelemede eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ‘Emin’ kod adıyla dinlendiği, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmelerinin de tape haline getirildiği tespit edilmişti.

Bu soruşturmanın devamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Selam Tevhid soruşturmasının yürütüldüğü birimdeki bilgisayar, harddisk ve dosyaların incelenmesi talimatını verdi. Soruşturma kapsamında incelenen 1000 GB kapasiteli W1D2FHSF ve W1D2FJB4 seri numaralı harddisklerin içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu 101 kişinin ses kaydı bulundu. Ses kayıtlarının 2010-2013 yıllarına ait olduğu, bürokrat, büyükelçi, vb kişilerin telefon görüşmelerinin imha edilmeyerek depolandığı tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan operasyonlarda 21 polis gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkartılan 21 kişiden aralarında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’u tutuklandığında Silivri Cezaevi’ne götüren Emniyet Müdürü Gafur Ataç’ın da bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

 

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