101 Aksaçlı bildirisine Almanya’dan güçlü bir destek

T24 Haber Merkezi

Almanya PEN Merkezi, Alman Gazeteciler Birliği, Alman Gazeteciler Derneği, Alman Kitap Yayıncıları Birliği, Almanya-Türkiye Kültür Forumu gibi Alman kamuoyunda ağırlığı olan örgütler ortak bir bildiri yayınlayarak bir süre önce Türkiye’de kamuoyuna açıklanan “101 Aksaçlılar Bildirisi”ne destek ve “Doğu Akdeniz’de barış” çağrısı yaptılar.

Açıklamada aralarında duayen gazeteci Günther Wallraff, Alman Yeşiller Partisi’nin eş başkanlarından Cem Özdemir, Türkiye kökenli sosyal demokrat politikacı Lale Akgün, ünlü film yönetmeni Fatih Akın, yazar Aslı Erdoğan, gazeteciler Banu Güven, Ahmet İnsel, Can Dündar. Celal başlangıç, Doğan Özgüden,. İnci Özgüden Tuğsavul, Alman Pen Merkezi Başkanı, romancı Regula Venske’nin de yer aldığı 30 aydın ilk imzacılar olarak yer aldı.

Açıklamada bir süre önce Türkiye’de kendilerini “aksaçlı” olarak tanımlayan 101 ünlü aydının imzalarıyla insan hakları, barış ve demokrasi için acilen bir demokratik muhalefet çağrısı yapıldığı ve hem iktidar partisi AKP’ye, hem muhalefet partilerine sert eleştirieler yöneltildiği hatırlatıldı ve Almanya kamuoyunun Türkiye’deki bu demokratik muhalefetin bu çağrısına dayanışma amacıyla imzalarıyla destek vermeleri istendi.

Çağrının ilk imzacılarının tam listesi soyadı sıralamasına göre şöyle:

Taner Akçam, Lale Akgün, Doğan Akhanlı, Fatih Akın, Süleyman Ateş, Mustafa Ayrancı, Celal Başlangıç, Kemal Bozay, Anke Brunn, Angelika Claussen, Hıdır Çelik, Safter Çınar, Burak Çopur, Molla Demirel, Süleyman Demirtaş, Amke Dittert, Can Dündar, Kenan Engin, Hüseyin Erdem, Aslı Erdoğan, Çiler Fırtına, Ahmet Kerim Gültekin, Kazım Gündoǧan, Nezahat Gündoǧan, Ülkü Gürkan-Schneider, Banu Güven, Ahmet Insel, Atilla Keskin, Kader Konuk, Klaus Kost, Dilek Mayatürk-Yücel, Ralf Nestmeyer, Osman Okkan, Mehmet Oturan, Alper Öktem, Nafiz Özbek, Cem Özdemir, Doğan Özgüden, İnci Özgüden-Tuğsavul, Toni Rütten, Alexander Skipis, John Steinmark, Nilüfer Tarıkahya, Kamil Taylan, İlias Uyar, Regula Venske, Felix von Grünberg, Günter Wallraff, Kemal Yalçın.

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