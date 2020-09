‘101 Aksaçlı’nın çağrısına ‘404 Yurttaş’ bildirisiyle destek

404 imza: Abdo Yılmaz-Emekli / Abdullah Demirbaş-Eğitimci, Sur Eski Bel. Baş. / Abdurrahman Aydaş-Emekli öğretmen / Abdülhakim Daş - Emekli matbaacı / Adalet Dinamit-Sinemacı / Adnan Genç-Gazeteci / Adnan Yelmen-Tekstil sektörü / Ahmet Ağaoğlu-Çiftçi / Ahmet Cihan-Avukat / Ahmet Çakmak-Prof. Dr. / Ahmet Dindar-Avukat / Ahmet Kanbal-Gazeteci / Ahmet Kardam-Yazar, araştırmacı / Ahmet Korkmaz-Eğitimci / Ahmet Özer-Prof. Dr. / Ahmet T. Ural- Mühendis / Ahmet Torun-Şair, Yazar / Akın Atalay-Avukat / Akın Birdal- 23. Dönem Diyarbakır Bağımsız Mv. / Akın Olgun-Gazeteci, Yazar / Alaaddin Yüksel-24. Dönem CHP İzmir Mv. / Alev Çınar-Prof. Dr. / Alev Er-Gazeteci / Ali Abaday-Yazar / Ali Alpar-Prof. Dr. / Ali Bilge-Yazar, Gazeteci / Ali Buğdaycı-İşçi / Ali Dursan Ağdoğan-Serbest Mali Müşavir / Ali Ekber Pekşen-Eğitim Yönetimi / Ali Ersin Gür-Avukat / Ali Ersoy-Emekli Eğitimci / Ali Fuat Karaöz-Emekli Teknik Öğretmen / Ali Haydar Ben-DEDEF Genel Başkanı / Ali Haydar Konca-25. Dönem HDP Kocaeli Mv., AB Eski Bakanı / Ali İbrahim Tutu-19. Dönem SHP Erzincan Mv. / Ali İncesu-Emekli / Ali Nesin- Prof. Dr. / Ali Rıza Baloğlu-KHK'lı / Ali Şeker-Emekli Öğretmen / Ali Tarakçı-Gazeteci / Alpar Sevgen-Prof. Dr. / Arat Barış-Yazar / Arif Ali Cangı-Avukat / Asu Aksoy-Prof. Dr. / Asuman Bayrak / Aydın Bodur-Yayıncı / Aydın Erdoğan-Avukat / Aydın Şengül / Aydın Şimşek-Yayıncı / Aydın Ulusan-Prof. Dr. / Ayetullah Kanhan-Din Alimi, Yazar / Ayhan Ergenç-Tekstil Sektörü /Ayhan Kızılöz-Avukat / Aysel Yağmurdereli-Kamu Yönetimi / Ayşe Batumlu / Ayşe Gözen-Prof. Dr. / Ayşe Mortaş-Sanayici / Ayşe Nimet Karan / Ayşe Pınar Uşşaklı-Öğretim Üyesi / Ayşe Sarısayın-Yazar, Çevirmen / Ayşe Yetmen-Sivil Toplum Aktivisti / Ayşe Yıldırım-Gazeteci / Azize Özgüven-Prof. Dr. / Baki Tezcan-Prof. Dr. / Bayram Erzurumluoğlu-KHK'lı Öğretim Gör. / Bedriye Yıldızeli-Emekli / Beşir Özmen-Emekli / Birsen Temir Saraç-Anadolu Kadın Hareketi / Burak Çopur-Prof. Dr. / Burhan Özkan-Öğretmen / Bülent Atamer-Mühendis / Bülent Özsoy-Makine Mühendisi / Bülent Şık-Dr. Gıda Mühendisi / Bülent Tekin-Şair, Yazar / Bülent Tuna-40 ve 41. Dönem Mimarlar Odası Gn. Başk. / Büşra Ersanlı-Prof. Dr. / C. Hakkı Zariç-Şair / C. Murat Özgünay-İş İnsanı / Cabbar Barış-Esnaf / Cafer Sezer-Emekli Öğretmen / Cahit Berkay-Müzisyen / Can Dündar-Dr. Gazeteci / Canan Atay-Peysaj Mimarı / Candan Yıldız-Gazeteci / Cavit Sarıoğlu-İnşaat Mühendisi / Cem Duna-Emekli Büyükelçi ve TRT Eski Gn. Md. / Cemal Candaş-Eğitimci / Cemil Arıkan-Prof. Dr. / Cemil Çamoğlu-Emekli İşçi / Cengiz Barbaros Toygür-Mühendis / Cengiz Koç-Emekli / Cengiz Uzuner-Öğretmen / Cihan Şenoğuz-İktisatçı / Cihandar Yılmaz-Öğretmen / Cuma Boynukara-Tiyatro Yazarı / Cüneyt Özensoy-Öğretim Üyesi / Cüneyt Yalaz-Tiyatro Yönetmeni, Oyuncu / Çağatay Anadol-Yayıncı / Çetin Özbakır-Emekli / Çiğdem Özbaş-Eğitimci / Çiğdem Yalçın-Emekli Turizmci / Deniz İlgün / Derya Tolgay-Tasarımcı / Dilan Özgen-Sekreter / Dursun Öztürk-İşçi / Duygu Güvenç-Gazeteci / Ekin Bayraklı-Psikolog / Ekrem Baran-Din Adamı / Emel Şensezgin Mergen-Endüstri Mühendisi, Danışman / Emine Dişli-Mimar / Emine Uşaklıgil-Yazar / Eminenur Diler-Takı Sanatçısı / Emir Ali Türkmen-Editör / Emrah Taşar-Müteahhit / Enes Atila Pay-Mimar / Engin Çörüşlü-Kimya Mühendisi / Engin Yağmurdereli-Grafik Sanatçısı / Ercüment Gürçay-Radyo Programcısı / Erdal Karayazgan-Mühendis / Erdoğan Bayram-Kuyumcu / Erdoğan Kahyaoğlu-Yazar / Ergün Eşsizoğlu-Emekli Yönetici / Erol Çevikçe-Ulaştırma ve Bayındırlık Eski Bakanı / Erol Kızılelma-Emekli / Esat Özbayramoğlu-Emekli / Esen Ülgenerk-Emekli İktisatçı / Eser Karakaş-Prof. Dr. / Esmahan Aykol-Yazar / Esra Çiftçi-Gazeteci / Esra Koç-Ziraat

Mühendisi / Esra Mungan-Öğretim Üyesi / Eşref Erdem-18., 20., 22., 23. Dönem Ankara Mv. / F. Gülten Gülay-Prof. Dr., İnşaat Mühendisi / Fatin Kanat-Sinema Yapımcısı / Fatma Bostan Ünsal- Akademisyen, AKP Kurucu Üyesi / Fatma Zehra Fidan-Sosyolog, KHK'lı / Fehim Işık-Gazeteci / Ferhat Kentel-Prof. Dr. / Ferhat Tunç-Müzisyen / Feride Çiçekoğlu-Senarist, Yazar / Fethi Yıldız-Emekli Öğretmen / Feyziye Aksoy-Mimar / Figen Muşkara Korun-İşletme Ekonomisi / Fikret Eyüboğlu-Ziraat Mühendisi / Fikret Toksöz-Mülkiyeli / Filiz Kardam-Emekli Öğretim Üyesi / Firdevs Güremen-Emekli Kimya Mühendisi / Füsun Ertuğ-Arkeolog / Füsun Özlen-Emekli Gazeteci / Gökhan Özbek-Gazeteci / Göksal Çelik-Makine Mühendisi / Gülnur Aksop-Sivil Toplum Aktivisti / Gülseren Onanç-Kadın Hakları Savunucusu / Gültekin Uçar-Yazar / Gün Zileli-Yazar / Günal Kurşun-Akademisyen / Güney Özkılıç-Yazar / Gürhan Ertür-Sivil Toplum Aktivisti / Güzin Tümer-Emekli Öğretmen / H.Fehmi Nemli-Mühendis / Habib Bektaş / Hacı Kabak-Avukat / Hakan Ataman-Eğitimci / Hakim Tokmak-İnşaat Sektörü / Halil Gökçeoğlu-Emekli / Halim Bulutoğlu-Turizmci / Halime Güner-Kadın Hakları Savunucusu / Halit Kan-Makine Mühendisi / Halit Kurdoğlu-Mühendis / Haluk Eyidoğan-Prof. Dr.,24. Dönem CHP İstanbul Mv. / Haluk Yurtkuran-Turizmci ve Zeytinyağı Üreticisi / Hamiyet Akkaya-Emekli / Hamiyet Asan-Çocuk Öykü,Roman Yazarı / Handan Dönmez-Mühendis / Hanife Yüksel-Emekli / Hasan Akif Figen-Emekli / Hasan Arıcan-Kamu Emeklisi / Hasan Cevad Özdil-Mimar / Hasan Herken-Psikiyatrist / Hasan Özkılıç-Yazar / Hasan Şen-DEDEF Gn. Sek. / Hasan Ürel-Avukat/ Hasip Kaplan-24. Dönem HDP Şırnak Mv. / Hayri Şener-Eğitimci / Hıdır Görgü / Hicri İzgören-Şair, yazar / Hikmet Çetin-Dışişleri Eski Bakanı, TBMM Eski Başkanı / Hozan Dino-Müzisyen / Hülya Kirmanoğlu-Prof. Dr. / Hüseyin Hasançebi-Yazar / Hüseyin Sarısayın-Kimya Mühendisi / Hüseyin Şengül / Hüsnü Gökten-Emekli / Hüsnü Okçuoğlu-18. Dönem SHP İstanbul Mv. / İbrahim Mutlu-Serbest Mali Müşavir / İbrahim Sümer-KHK'lı / İhsan Çevik-Emekli / İlhami Şen-Emekli Öğretmen / İmdat Karatoprak-Serbest Meslek / İpek Üstüner-Mühendis / İshak Kocabıyık-Sendikacı / İsmail Duygulu-STK / İzzet Kılıç-Avukat / Jale Parla-Prof. Dr. / Jülide Kural-Sanatçı / Kadir Akın-Araştırmacı Yazar / Kadir Fırat-İşçi / Kamil Ateşoğulları-18. Dönem SHP Ankara Mv. / Kayhan Akduman-Emekli Mühendis / Kazım Genç-Avukat / Kazım Gündoğan-Yazar / Kazım Öz-Film Yönetmeni / Kazım Yazırlı-Öğretmen / Kemal Akkurt-Avukat / Kemal Eyvel-Emekli / Kemal Parlak-Psikiyatrist / Kemal Peköz-27. Dönem HDP Adana Mv. / Kemal Yüksel-Emekli Öğretmen / Kenan Güngördü-İşten çıkarılan Zeytinburnu Bel. Çalışanı / Kenan Karabağ-Yazar / Kıymet Kahraman-Emekli Öğretmen / Koray Düzgören-Gazeteci / Korhan Atay-Yazar / Kuvvet Lordoğlu-Prof. Dr. / Ludmila Denisenko-Yazar, Çevirmen / Ludmilla Büyüm-Emekli / Macit Çopur-Emekli Matbaacı / Mazlum Çimen-Sanatçı / Mebrure İnan-Emekli Öğretim Görevlisi / Mehmet Ali Oturan-Prof. Dr. / Mehmet Bayram-Emekli İşçi / Mehmet Cihangir-Emekli / Mehmet Demir-Muhabir / Mehmet Emin Aslan-Din Alimi / Mehmet Fatih Maçoğlu-Tunceli Belediye Başkanı /Mehmet Karlıdağ-Emekli Öğretmen / Mehmet Kaya-Eğitimci / Mehmet Merhametsiz-Eğitimci / Mehmet Onur Yılmaz-Mimar / Mehmet Özer-Fotoğrafçı, Şair / Mehmet Temizyüz-Med Tuhad Fed Eş Başkanı / Mehmet Tezkan-Gazeteci, Yazar / Mehmet Tolga Bektaş-Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri / Mehmet Tural-Yargıç, Avukat / Mehmet Tüm, 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili / Mehtap Yıldız-İletişim, H. İlişkiler Uzmanı / Meltem Düzgün-Mimar / Menderes Samancılar-Sanatçı / Meral Camcı-İhraç Edilen Akademisyen / Mesut Aslan-Psikolog, Mersin GÖÇDER Yöneticisi / Mesut Kara-Yazar, Yönetmen / Metin Kaya-Emekli / Mevlüt Ülgen-Psikolog / Mihail Vasiliadis-Gazeteci / Morris Mizrahi-Kimya ve Sanayi Müh. / Muhsin Bostancı-Eğitimci / Murat Karahan-KHK'lı / Murat Özbank-Akademisyen / Mustafa Çinkılıç-Avukat / Mustafa Ecevit-Öğretmen / Mustafa Elveren-Emekli Öğretmen / Mustafa Paçal-Emekli Sendikacı / Mustafa Peköz-Avukat, Yazar / Mustafa Sütlaş-Dr. Hasta Hakları Aktivisti / Müge Karalom-Avukat / Müslüm Doğan-Siyasetçi, Mühendis / Naci Sumeli-Çiftçi / Naki Kolsuz / Nazan Aksoy-Prof. Dr. / Nazmiye Özen-Emekli / Necip Alişan-Oto Galeri / Nedim Kuanç-İnşaat Sektörü / Nejat Taştan-İnsan Hakları Savunucusu / Nergiz Ovacık-Mühendis / Nesim Ovadya İzrail-Mühendis / Neslihan Serap Şengör-Mühendis / Nesrin Sungur Çakmak-Prof. Dr. / Neşe Yaşin-Şair / Nezahat Gündoğan-Yönetmen / Nezir Altıntaş-Pazarcı / Nida Şeşbeş Arguner-İş kadını / Nihat Kentel-Ekonomist / Nihat Nazlıcan-Emekli İşçi / Nil Mutluer-Öğretim Üyesi / Nilay Karaelmas-Emekli Gazeteci / Nilden Bayazıt Postalcı-Siyaset İletişimcisi / Nilgün Doğançay-Hekim / Noyan Sancar-Mühendis / Nur Çiğdem Tezel-Profesyonel Turist Rehberi / Nur Deriş-Çevirmen / Nuray Tekin-Emekli Öğretim Elemanı / Nurcan Baysal-Yazar / Nurcihan Hamşioğlu-Emekli / Nurettin Çivi-Emekli / Nurkut İnan-Öğretim Üyesi / Nurten Ertuğrul-Mali Müşavir / Nusret Doğruak-İnsan Hakları Aktivisti / Oğuz Uslu-Rençber / Onur Akın-Müzisyen / Onur Bilge Kula-Prof. Dr. / Orhan Alkaya-Sanatçı / Orhan Doğançay-Yüksek Mühendis / Orhan Esen-Turizmci / Orhan Kemal Cengiz-Avukat / Orhan Taşdemir-Kırtasiyeci / Osman Özgün-Mühendis / Öktem Kalaycıoğlu-Emekli İK Yöneticisi / Ömer Bilal Karakaya-Eğitimci / Ömer Faruk Gergerlioğlu-Hekim, 27. Dönem HDP Kocaeli Mv. / Ömür Orhun-Emekli Büyükelçi / Özcan Bayraktar-Emekli İşçi / Özkan Yurdakul-Makine Mühendisi / Rahmi Güven-Emekli / Raif Karabayır-Emekli / Rakım Eser-Emekli Öğretmen / Ramazan Velieceoğlu-Tiyatrocu / Recep Yılmaz-İş İnsanı / Rüksan Tuna-Y. Mimar, Öğretim Görevlisi / Sami Caner-Emekli / Sefa Feza Arslan-Prof. Dr. / Selda Kaya-Şair, Yazar / Selim Alguadiş-İş İnsanı / Selim Ant-Hukukçu / Selmin Atamer-İletişimci / Sema Alpan Atamer-Mühendis / Sema Kaya-KHK'lı / Semih Bilgen-Prof. Dr. Bilgisayar Mühendisi / Semra Somersan-Akademisyen / Semra Ulusoy-Kadın Hakları Aktivisti / Sena Kaleli-24. Dönem CHP Bursa Mv. / Serdar Arat-Prof. Dr, Sanatçı / Serhan Bali-Müzik yazarı / Serhat Baysan-Emekli / Servet Can-Emekli / Servet Demir- Akademisyen / Servet Özcan-Doktor / Seydi Fırat-Gazeteci / Sezgin Tanrıkulu-27. Dönem CHP İstanbul Mv. Sırrı Er-Yazar, Sunucu / Sibel Asna-İletişim Danışmanı / Sibel Çetingöz-Eğitimci / Sibel Hürtaş-Gazeteci / Sinan Eskicioğlu-İlahiyatçı Yazar / Siyami Erdem-KESK Kurucu Genel Başkanı / Suavi-Sanatçı / Sultan Tekinarslan-Psikolog / Suphi Han-Servisçi / Süleyman Eryılmaz-Emekli / Süleyman Özkaplan-Mühendis / Süleyman Yılmaz-Eğitimci / Süreyya Akay-Müzisyen / Şengül Yüksel- Emekli Öğretmen / Şengün Kılıç-Gazeteci / Şeref Yıldız-Tekstil Sektörü / Tahir Sargın-Emekli / Tahir Şilkan-Edebiyat Eleştirmeni / Tahsin Karan-Y. Mühendis, Yönetici / Tarık Günersel-Yazar / Tatyos Bebek-Diş Hekimi / Tayfun Görgün-Sendikacı / Temel Ersoy-Emekli Deniz Subayı / Tenziye Acar-Öğretmen / Tezer Toksarı-Mühendis / Timur Ertekin-Diş Hekimi / Tuğçe Tatarî-Yazar / Tuncay Gökçe-Mobilya Sektörü / Turabi Kişin-Gazeteci / Turan Cengiz / Turgut Öker-AABK Onursal Başkanı / Uğur Ayken-Mühendis / Umur Coşkun-Mühendis / Umur Hozatlı-Yazar, Yönetmen / Ümit Akın / Ümit Cizre-Prof. Dr. / Ümit Kıvanç-Yazar / Ümmühan Sargın-Emekli / Üstün Reinart-Emekli Gazeteci, Öğr. Gör. / Veli Deniz-Prof. Dr. / Viki Çiprut-Emekli Gazeteci / Yahşi Karamollaoğlu-Mimar / Yalçın Dal-Uluslararası İlişkiler Uzmanı / Yaman Aksu / Yaprak Zihnioğlu-Editör / Yasemin Göksu-Müzisyen / Yasemin Sayar-Sosyal Antropolog / Yavuz Baydar-Gazeteci, Yazar / Yavuz Okçuoğlu-SODEV YK Üyesi / Yılmaz Demiral-Tiyatro Yapımcısı, Yönetmen / Yurdanur Atadan-Emekli/Yusuf Alataş-Avukat / Yusuf Nazım-T24 Yazarı / Yusuf Ziya Can-Yazılım Danışmanı / Yusuf Ziya Kıvanç-Avukat /Yüksel

Selek-Eğitimci / Yüksel Uygun-Fotoğraf Sanatçısı / Zehra Arat-Prof.Dr. / Zehra Şenoğuz-Emekli Basın-Yayın Çalışanı / Zekeriya Aktürk-Prof. Dr. / Zeki Acar-Emekli İşçi / Zekiye Hasançebi / Zekiye Kürkçüoğlu-İş İnsanı / Zeynep Alpar-Çevirmen / Zeynep Altıok-26. Dönem CHP İzmir Milletvekili.