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‘101 Aksaçlı’nın çağrısına ‘404 Yurttaş’ bildirisiyle destek

Türkiye’nin her bölgesinden ‘404 Yurttaş’ demokrasi için iktidar ve muhalefete çağrı yaptı

11 Ağustos 2020 23:10

T24 Haber Merkezi

Farklı siyasi görüş ve çizgilerden gelen 101 siyasetçi, akademisyen, yazar ve sanatçının; “Aksaçlılar sesleniyor” videosuyla iktidara ve muhalefete yaptıkları demokrasi çağrısına, '404 Yurttaş'tan destek geldi. 

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Aralarında, Hikmet Çetin, Zeynep Altıok, Mehmet Tezkan, Fatma Bostan Ünsal, Semra Somersan, Mehmet Fatih Maçoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da olduğu yüzlerce siyasetçi, gazeteci, avukat, mühendis, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından olan '404 Yurttaş', demokrasi için iktidar ve muhalefete seslendi.    

'101 Aksaçlı’nın çağrısına "İktidarın yurttaş seslerine ve gösterilerine kulak vermesini, muhalefetin en geniş demokrasi platformunu oluşturmak için harekete geçmesini istiyoruz" sözleriyle destek veren '404 Yurttaş'ın yayınladığı bildiri metni şöyle:   

"Bizler 101 Aksaçlı’nın değerlendirme ve çağrılarına katılıyor ve diyoruz ki:

Yalnızlaşan, itibarsızlaşan, demokrasi ve hukuk devleti anlayışından uzaklaşan, özgürlüklerin kısıtlandığı, hak arayışlarının bastırıldığı, her gün onlarca kadın cinayetinin işlendiği, kadın haklarının sıfırlanmak istendiği, medyası tek sesli hale getirilmiş bir ülkede; cepheleşmenin, kin ve nefretin körüklendiği bir ortamda; yakınlarımızın, dostlarımızın ve her tür hak arayışının ve muhalif sesin suçlu muamelesi gördüğünü, polis şiddetine ve adaletsiz mahkumiyetlere maruz kaldığını izliyor, ülkemizi, halkımızı, kendimizi de tehdit altında görüyoruz.

Bu durumun değişebilmesi için, iktidarın yurttaş seslerine ve gösterilerine kulak vermesini; muhalefetin en geniş demokrasi platformunu oluşturmak için harekete geçmesini istiyoruz.

Bunun dünya ile, halkları ve yurttaşları ile barışık bir ülkenin yaratılması için acil ve gerekli ilk adım olduğuna inanıyoruz.

 

404 imza:

Abdo Yılmaz-Emekli / Abdullah Demirbaş-Eğitimci, Sur Eski Bel. Baş. / Abdurrahman Aydaş-Emekli öğretmen / Abdülhakim Daş - Emekli matbaacı / Adalet Dinamit-Sinemacı / Adnan Genç-Gazeteci / Adnan Yelmen-Tekstil sektörü / Ahmet Ağaoğlu-Çiftçi / Ahmet Cihan-Avukat / Ahmet Çakmak-Prof. Dr. / Ahmet Dindar-Avukat / Ahmet Kanbal-Gazeteci / Ahmet Kardam-Yazar, araştırmacı / Ahmet Korkmaz-Eğitimci / Ahmet Özer-Prof. Dr. / Ahmet T. Ural- Mühendis / Ahmet Torun-Şair, Yazar / Akın Atalay-Avukat / Akın Birdal- 23. Dönem Diyarbakır Bağımsız Mv. / Akın Olgun-Gazeteci, Yazar / Alaaddin Yüksel-24. Dönem CHP İzmir Mv. / Alev Çınar-Prof. Dr. / Alev Er-Gazeteci / Ali Abaday-Yazar / Ali Alpar-Prof. Dr. / Ali Bilge-Yazar, Gazeteci / Ali Buğdaycı-İşçi / Ali Dursan Ağdoğan-Serbest Mali Müşavir / Ali Ekber Pekşen-Eğitim Yönetimi / Ali Ersin Gür-Avukat / Ali Ersoy-Emekli Eğitimci / Ali Fuat Karaöz-Emekli Teknik Öğretmen / Ali Haydar Ben-DEDEF Genel Başkanı / Ali Haydar Konca-25. Dönem HDP Kocaeli Mv., AB Eski Bakanı / Ali İbrahim Tutu-19. Dönem SHP Erzincan Mv. / Ali İncesu-Emekli / Ali Nesin- Prof. Dr. / Ali Rıza Baloğlu-KHK'lı / Ali Şeker-Emekli Öğretmen / Ali Tarakçı-Gazeteci / Alpar Sevgen-Prof. Dr. / Arat Barış-Yazar / Arif Ali Cangı-Avukat / Asu Aksoy-Prof. Dr. / Asuman Bayrak / Aydın Bodur-Yayıncı / Aydın Erdoğan-Avukat / Aydın Şengül / Aydın Şimşek-Yayıncı / Aydın Ulusan-Prof. Dr. / Ayetullah Kanhan-Din Alimi, Yazar / Ayhan Ergenç-Tekstil Sektörü /Ayhan Kızılöz-Avukat / Aysel Yağmurdereli-Kamu Yönetimi / Ayşe Batumlu / Ayşe Gözen-Prof. Dr. / Ayşe Mortaş-Sanayici / Ayşe Nimet Karan / Ayşe Pınar Uşşaklı-Öğretim Üyesi / Ayşe Sarısayın-Yazar, Çevirmen / Ayşe Yetmen-Sivil Toplum Aktivisti / Ayşe Yıldırım-Gazeteci / Azize Özgüven-Prof. Dr. / Baki Tezcan-Prof. Dr. / Bayram Erzurumluoğlu-KHK'lı Öğretim Gör. / Bedriye Yıldızeli-Emekli / Beşir Özmen-Emekli / Birsen Temir Saraç-Anadolu Kadın Hareketi / Burak Çopur-Prof. Dr. / Burhan Özkan-Öğretmen / Bülent Atamer-Mühendis / Bülent Özsoy-Makine Mühendisi / Bülent Şık-Dr. Gıda Mühendisi / Bülent Tekin-Şair, Yazar / Bülent Tuna-40 ve 41. Dönem Mimarlar Odası Gn. Başk. / Büşra Ersanlı-Prof. Dr. / C. Hakkı Zariç-Şair / C. Murat Özgünay-İş İnsanı / Cabbar Barış-Esnaf / Cafer Sezer-Emekli Öğretmen / Cahit Berkay-Müzisyen / Can Dündar-Dr. Gazeteci / Canan Atay-Peysaj Mimarı / Candan Yıldız-Gazeteci / Cavit Sarıoğlu-İnşaat Mühendisi / Cem Duna-Emekli Büyükelçi ve TRT Eski Gn. Md. / Cemal Candaş-Eğitimci / Cemil Arıkan-Prof. Dr. / Cemil Çamoğlu-Emekli İşçi / Cengiz Barbaros Toygür-Mühendis / Cengiz Koç-Emekli / Cengiz Uzuner-Öğretmen / Cihan Şenoğuz-İktisatçı / Cihandar Yılmaz-Öğretmen / Cuma Boynukara-Tiyatro Yazarı / Cüneyt Özensoy-Öğretim Üyesi / Cüneyt Yalaz-Tiyatro Yönetmeni, Oyuncu / Çağatay Anadol-Yayıncı / Çetin Özbakır-Emekli / Çiğdem Özbaş-Eğitimci / Çiğdem Yalçın-Emekli Turizmci / Deniz İlgün / Derya Tolgay-Tasarımcı / Dilan Özgen-Sekreter / Dursun Öztürk-İşçi / Duygu Güvenç-Gazeteci / Ekin Bayraklı-Psikolog / Ekrem Baran-Din Adamı / Emel Şensezgin Mergen-Endüstri Mühendisi, Danışman / Emine Dişli-Mimar / Emine Uşaklıgil-Yazar / Eminenur Diler-Takı Sanatçısı / Emir Ali Türkmen-Editör / Emrah Taşar-Müteahhit / Enes Atila Pay-Mimar / Engin Çörüşlü-Kimya Mühendisi / Engin Yağmurdereli-Grafik Sanatçısı / Ercüment Gürçay-Radyo Programcısı / Erdal Karayazgan-Mühendis / Erdoğan Bayram-Kuyumcu / Erdoğan Kahyaoğlu-Yazar / Ergün Eşsizoğlu-Emekli Yönetici / Erol Çevikçe-Ulaştırma ve Bayındırlık Eski Bakanı / Erol Kızılelma-Emekli / Esat Özbayramoğlu-Emekli / Esen Ülgenerk-Emekli İktisatçı / Eser Karakaş-Prof. Dr. / Esmahan Aykol-Yazar / Esra Çiftçi-Gazeteci / Esra Koç-Ziraat
Mühendisi / Esra Mungan-Öğretim Üyesi / Eşref Erdem-18., 20., 22., 23. Dönem Ankara Mv. / F. Gülten Gülay-Prof. Dr., İnşaat Mühendisi / Fatin Kanat-Sinema Yapımcısı / Fatma Bostan Ünsal- Akademisyen, AKP Kurucu Üyesi / Fatma Zehra Fidan-Sosyolog, KHK'lı / Fehim Işık-Gazeteci / Ferhat Kentel-Prof. Dr. / Ferhat Tunç-Müzisyen / Feride Çiçekoğlu-Senarist, Yazar / Fethi Yıldız-Emekli Öğretmen / Feyziye Aksoy-Mimar / Figen Muşkara Korun-İşletme Ekonomisi / Fikret Eyüboğlu-Ziraat Mühendisi / Fikret Toksöz-Mülkiyeli / Filiz Kardam-Emekli Öğretim Üyesi / Firdevs Güremen-Emekli Kimya Mühendisi / Füsun Ertuğ-Arkeolog / Füsun Özlen-Emekli Gazeteci / Gökhan Özbek-Gazeteci / Göksal Çelik-Makine Mühendisi / Gülnur Aksop-Sivil Toplum Aktivisti / Gülseren Onanç-Kadın Hakları Savunucusu / Gültekin Uçar-Yazar / Gün Zileli-Yazar / Günal Kurşun-Akademisyen / Güney Özkılıç-Yazar / Gürhan Ertür-Sivil Toplum Aktivisti / Güzin Tümer-Emekli Öğretmen / H.Fehmi Nemli-Mühendis / Habib Bektaş / Hacı Kabak-Avukat / Hakan Ataman-Eğitimci / Hakim Tokmak-İnşaat Sektörü / Halil Gökçeoğlu-Emekli / Halim Bulutoğlu-Turizmci / Halime Güner-Kadın Hakları Savunucusu / Halit Kan-Makine Mühendisi / Halit Kurdoğlu-Mühendis / Haluk Eyidoğan-Prof. Dr.,24. Dönem CHP İstanbul Mv. / Haluk Yurtkuran-Turizmci ve Zeytinyağı Üreticisi / Hamiyet Akkaya-Emekli / Hamiyet Asan-Çocuk Öykü,Roman Yazarı / Handan Dönmez-Mühendis / Hanife Yüksel-Emekli / Hasan Akif Figen-Emekli / Hasan Arıcan-Kamu Emeklisi / Hasan Cevad Özdil-Mimar / Hasan Herken-Psikiyatrist / Hasan Özkılıç-Yazar / Hasan Şen-DEDEF Gn. Sek. / Hasan Ürel-Avukat/ Hasip Kaplan-24. Dönem HDP Şırnak Mv. / Hayri Şener-Eğitimci / Hıdır Görgü / Hicri İzgören-Şair, yazar / Hikmet Çetin-Dışişleri Eski Bakanı, TBMM Eski Başkanı / Hozan Dino-Müzisyen / Hülya Kirmanoğlu-Prof. Dr. / Hüseyin Hasançebi-Yazar / Hüseyin Sarısayın-Kimya Mühendisi / Hüseyin Şengül / Hüsnü Gökten-Emekli / Hüsnü Okçuoğlu-18. 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Çalışanı / Kenan Karabağ-Yazar / Kıymet Kahraman-Emekli Öğretmen / Koray Düzgören-Gazeteci / Korhan Atay-Yazar / Kuvvet Lordoğlu-Prof. Dr. / Ludmila Denisenko-Yazar, Çevirmen / Ludmilla Büyüm-Emekli / Macit Çopur-Emekli Matbaacı / Mazlum Çimen-Sanatçı / Mebrure İnan-Emekli Öğretim Görevlisi / Mehmet Ali Oturan-Prof. Dr. / Mehmet Bayram-Emekli İşçi / Mehmet Cihangir-Emekli / Mehmet Demir-Muhabir / Mehmet Emin Aslan-Din Alimi / Mehmet Fatih Maçoğlu-Tunceli Belediye Başkanı /Mehmet Karlıdağ-Emekli Öğretmen / Mehmet Kaya-Eğitimci / Mehmet Merhametsiz-Eğitimci / Mehmet Onur Yılmaz-Mimar / Mehmet Özer-Fotoğrafçı, Şair / Mehmet Temizyüz-Med Tuhad Fed Eş Başkanı / Mehmet Tezkan-Gazeteci, Yazar / Mehmet Tolga Bektaş-Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri / Mehmet Tural-Yargıç, Avukat / Mehmet Tüm, 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili / Mehtap Yıldız-İletişim, H. 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Dönem HDP Kocaeli Mv. / Ömür Orhun-Emekli Büyükelçi / Özcan Bayraktar-Emekli İşçi / Özkan Yurdakul-Makine Mühendisi / Rahmi Güven-Emekli / Raif Karabayır-Emekli / Rakım Eser-Emekli Öğretmen / Ramazan Velieceoğlu-Tiyatrocu / Recep Yılmaz-İş İnsanı / Rüksan Tuna-Y. Mimar, Öğretim Görevlisi / Sami Caner-Emekli / Sefa Feza Arslan-Prof. Dr. / Selda Kaya-Şair, Yazar / Selim Alguadiş-İş İnsanı / Selim Ant-Hukukçu / Selmin Atamer-İletişimci / Sema Alpan Atamer-Mühendis / Sema Kaya-KHK'lı / Semih Bilgen-Prof. Dr. Bilgisayar Mühendisi / Semra Somersan-Akademisyen / Semra Ulusoy-Kadın Hakları Aktivisti / Sena Kaleli-24. Dönem CHP Bursa Mv. / Serdar Arat-Prof. Dr, Sanatçı / Serhan Bali-Müzik yazarı / Serhat Baysan-Emekli / Servet Can-Emekli / Servet Demir- Akademisyen / Servet Özcan-Doktor / Seydi Fırat-Gazeteci / Sezgin Tanrıkulu-27. Dönem CHP İstanbul Mv. 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