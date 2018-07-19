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Yaşam

100'üncü yaşını kutlayan Eileen Maher'in uzun yaşam sırrı: Bira ve kremalı bisküvi

"Eileen için her zaman Stella alıyoruz. O birasını seviyor"

19 Temmuz 2018 22:23

İngiltere'nin Blackpool kentinde 100'üncü yaşını kutlayan Eileen Maher'e göre uzun yaşamın sırrı bira ve bisküvi.

Eski bir terzi olan Maher, doğum gününü yaşadığı huzurevindeki hemşirelerle beraber kutladı.

Yaş günü vesilesiyle İspanya'ya özgü bir şarap olan sherry içip doğum günü pastası yese de huzurevi yetkililerine göre 100 yaşındaki Maher'in normalde tercihi Stella Artois birası ve kremalı bisküvi.

Elaine Wright isimli huzurevi yöneticisi, "Eileen için her zaman Stella alıyoruz. O birasını seviyor." dedi.

Eileen Maher, 100'üncü yaş gününde parti yapılmasını ve özellikle 'İyi ki doğdun' şarkısının söylenmesini beklemediğini aktardı.

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