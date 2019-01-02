100'ü aşkın araştırma verisini bir araya getiren KONDA İNTERAKTİF'ten iki yeni uygulama

Türkiye’nin en güvenilir kamuoyu araştırma şirketi KONDA, veri tabanını geniş kitlelerle paylaşmak üzere hayata geçirdiği, etkileşimli veri görselleştirme sistemi KONDA İNTERAKTİF’te iki yeni uygulamayı kullanıcılar ile paylaştı. “10 Yılda Ne Değişti?” başlıklı ilk uygulama 2008’de ve 2018’de her seferinde 5 binin üzerinde kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmaların verilerini kıyaslayarak Türkiye toplumunun değişimini ortaya koyarken, “Neredesiniz” uygulaması ise 2018 yılının Nisan ayında 5 bini aşkın kişiyle görüşerek gerçekleştirilen Hayat Tarzları araştırmamızın analizlerini içeriyor.

Uygulamaları ilişkin KONDA tarafından yapılan duyuru şöyle:

10 yılda ne değişti?

İlk olarak geçtiğimiz 10 yıllık dönemde Türkiye toplumunun birçok açıdan nasıl değiştiğini anlamamızı sağlayan 10 yılda ne değişti? interaktif uygulamasını sunuyoruz.

“10 yılda ne değişti?” 2008’de ve 2018’de gerçekleştirdiğimiz, her seferinde 5 binin üstünde insanla yüz yüze görüştüğümüz iki araştırmanın bulgularını karşılaştırdığımız interaktif bir gösterim.

Yerleşim yeri, eğitim, hayat tarzı, kadına bakış, internet kullanımı, hayat pratikleri, çalışma durumu gibi farklı birçok konuda toplumun nasıl ve ne yöne değiştiğini veya değişmediğini inceleme şansı bulabileceksiniz. Önyargılarınızı kıracak veya sizi şaşırtacak birçok bulguyla karşılaşacaksınız;

Toplum daha eğitimli hale gelmiş; ama annelerin hâlâ üçte biri okuryazar değil.

Çok daha fazla apartmanlarda yaşıyoruz; ancak, kiracı sayısı da artmış.

Çiftçilerin sayısı yok olma noktasına gelmiş, esnaf artmış.

Daha geç evlenir hale gelmişiz. Gençler daha fazla karşılıklı anlaşarak evlenir olmuş; ama, halen çoğunluk görücü usulü evleniyor.

Dindarlıkta veya örtünmede büyük değişiklik olmamış. Ancak, inançsızlar biraz daha görünür olmuş.

Kadın özgürlüğüne bakışta gelişme olmuş. Ama halen çoğunluk “kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır” diyor.

İnterneti artık bankacılık için çok daha fazla kullanıyoruz, ama gıda alışverişi için kullanımı artmamış.

Gazete okuyanlar üçte ikiden üçte bire azalmış, sosyal medya kullananlar iki katına çıkmış.

Toplumu gerçekten anlamanın ve gelecekte nasıl hareket edeceğini tahmin etmenin belirgin yollarından birinin geçmişte nasıl bir değişim gösterdiğini incelemekten geçtiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda 1O YILDA NE DEĞİŞTİ? uygulamamızın faydalı olmasını ümit ediyoruz.

“10 Yılda Ne Değişti” uygulamasına ulaşmak için tıklayın

Neredesiniz_HT2018

Bu uygulamada 2018 yılının Nisan ayında 5 bini aşkın kişiyle görüşerek gerçekleştirdiğimiz Hayat Tarzları araştırmamızın analizlerini interaktif olarak incelemelerinize sunuyoruz.

Neredesiniz_HT2018 uygulaması toplumun farklı kümelerinin birbirlerine yakınlıklarını veya uzaklıklarını modern pratikler ve geleneksel değerlerin bir arada tarif ettiği bir düzlemde etkileşimli olarak inceleme imkanı sunuyor.

Hangi kümeler toplumun neresinde duruyor?

Yaklaşık 30 adetlik bir soru setine verilen yanıtlardan oluşan iki eksende eğitim seviyesi, yaş, çalışma durumu veya içki kullanımına göre ayrışmış kümelerin bu düzlemlerdeki yerlerini tespit edebilirsiniz.

9 farklı Hayat Tarzı Kümesi’ne ayrıştırılmış toplum yapısı

Ayrıca, aynı araştırmanın 200’ün üstünde farklı sorusuna verilen yanıtlar üzerinden yaptığımız kümeleme çalışmasından ortaya çıkarttığımız 9 farklı “Hayat Tarzı Kümesi”nin de özelliklerini ve bu iki eksende nerede bulunduklarını inceleyebilirsiniz.

Siz neredesiniz? Öğrenin! Paylaşın!

Tüm bunlara ek olarak siz de 30 soruluk bir anketi tamamlayarak bu düzlemde kendi durduğunuz koordinatı öğrenebilir, toplumu oluşturan farklı gruplara ne kadar yakın veya uzak bir noktada bulunduğunuzu anlayabilir, ayrıca bunu farklı sosyal medya kanallarından paylaşabilirsiniz.

Neredesiniz_HT2018 uygulamasına ulaşmak için tıklayın