100'e yakın öğrenci şikayetçi oldu; Ankara'daki lise müdürüne cinsel istismar soruşturması!

Ankara Haymana’da lise müdürü S.K.’nın erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. İstismara ilişkin 100'e yakın öğrenci Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvurdu, müdür görevden uzaklaştırıldı.

BirGün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Ankara Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi'ne 2014 yılında atanan okul müdürü S.K. hakkında erkek öğrencilere okulun pansiyonunda cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Başlatılan soruşturmanın, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler eliyle yürütüldüğü öğrenildi. İddiaya göre BİMER'e başvuran öğrenci sayısı 100 civarında.

Bazı öğrencilerin ve öğrenci velilerinin BİMER'e şikâyetleri sonucu yarıyıl tatilinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlık, Nuri Bektaş Anadolu Lisesi'nin birçok erkek öğretmenine tatilde çağrıda bulunarak bilgisine başvurdu. Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişler, öğretmenlerden aldıkları bilgilerin de eşliğinde geçen hafta okullar açılır açılmaz, 200 kişilik pansiyonda kalan öğrencilerin ifadelerini almak üzere okula gitti. Pazartesi günü okula giden ve okul pansiyonunda kalan erkek öğrencilerin ifadesini almakla işe başlayan müfettişlerin hâla soruşturmaya devam ettikleri öğrenildi.

Nuri Bektaş Anadolu Lisesi Müdürü S.K., hakkındaki cinsel taciz ve cinsel istismar iddialarının ciddiyetinin anlaşılması üzerine görevden uzaklaştırıldı ve yerine geçici olarak Hilmi Tekçe atandı. S.K. hakkında ise adli soruşturma açılmadığı belirtiliyor.

Öğretmenlerden bazıları bu konuda uzun zamandır duyumları olduğunu, ancak ellerinde somut bir delil olmadığı, okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden çekindikleri için herhangi bir şey yapamadıklarını belirtti.

Öte yandan adlarının açıklanmasını istemeyen bazı öğrenciler ise, "Hangi öğretmenden yardım isteyebileceğimizi, hangi öğretmene güvenebileceğimizi bile bilemedik. Son çare olarak aklımıza gelen BİMER oldu" diye konuştu.