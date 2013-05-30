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Yaşam

1000 yıllık üniversite tekrar eğitim verecek

Oxford, Cambridge ve Bologna gibi eğitim kurumlarından bile eski olan Nalanda Üniversitesi, gelecek yıl ilk öğrencilerini kabul edecek

30 Mayıs 2013 11:53

Dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Hindistan’daki Nalanda Üniversitesi, aralarında Nobelli iktisatçı Amartya Sen’in de bulunduğu bir grup siyasetçi ve bilim insanın önderliğinde yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmeye hazırlanıyor. Gelecek yıl ilk öğrencilerini kabul edecek olan üniversitede ilk olarak tarih, ekoloji ve çevre fakülteleri yer alacak.

Oxford, Cambridge ve Bologna gibi eğitim kurumlarından bile eski olan Nalanda’nın, tüm dünyadan alanında etkin olan araştırmacı ve öğrencilerin davet edilmesiyle üniversitenin yeniden uluslararası bir eğitim merkezi olması amaçlanıyor. Buna göre yeni Uluslararası Nalanda Üniversitesi’nin yeni programında ise insan çalışmaları, ekonomi ve yönetim, Asya entegrasyonu ve oryantal dillerin yer alacak.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre Rektör Sen, “Eski Nalanda’nın görkemli haline gelmesi 200 yılını aldı, ancak bu yenisi içinde 200 yılın geçmesi anlamına gelmiyor, eski halini yakın bir gelecekte alacaktır” şeklinde konuştu.

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