100 yıl önce bugün Dünya Savaşı başlatan kurşun atıldı

28 Haziran 1914’te Avusturya ve Macaristan Veliahdı Arşüdük Fransuva Ferdinand ve eşi Sophie’yle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret etmiş ve burada saldırıya uğramıştı.

Sırp suikastçi Gavrilo Princip'in silahından çıkan kurşun Ferdinand’ın boğazından girip çıkmış ve arkasında duran eşi Sophie’ye saplanmıştı. Arşüdük ve Düşes’in ölümüne sebep olan bu saldırıdan sonrasında yaşananların neticesinde zamanın en büyük savaşı; 1. Dünya savaşının başladı.

Suikasttan sonra Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu, Sırbistan Krallığı'na bir ültimatom gönderdi ve 28 Temmuz 1914’te Sırbistan’ı işgal etti. Bu işgali Almanya’nın Belçika, Lüksemburg, Fransa’ya saldırması ve Rusya’nın Almanya’ya saldırması izledi.

Savaşın tarafları

İtilaf Devletleri: İttifak Devletleri:

Fransa Almanya

Birleşik Krallık Avusturya ve Macaristan

Rusya İmparatorluğu Osmanlı devleti

İtalya Krallığı Bulgaristan

Amerika Birleşik Devletleri

Romanya

Japonya

Sırbistan

Belçika

Yunanistan

Portekiz

Karadağ

Osmanlı’nın son savaşı

Osmanlı Devleti, Almanya saflarında yer aldığı savaştan 1918 senesinde yenik sayıldı ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla fiilen tarihe karıştı. 1. Dünya savaşı yalnızca Osmanlının son savaşı olmadı. 1917 Ekim devriminden sonra savaştan çekilen Rus İmparatorluğunun yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kuruldu, savaştan yenik ayrılan Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu dağıldı.

2. Dünya savaşına giden yol

Almanya’nın yenilgisinin yan etkileri ve Almanya’ya imzalatılan Versay Antlaşması’nın yarattığı problemler İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına katkıda bulunan etkenler olarak kabul edilir. Dönemin Alman lideri Hitler, sık sık Versay Antlaşmasına atıfta bulundu ve bu antlaşmanın ağır maddelerini Alman halkının nefretini körüklemek için kullandı.