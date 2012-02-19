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Yaşam

100 yaşındaki Fransız bisikletçiden dünya rekoru

Marchand’ın başarısı, 100 yaş ve üstü sporcular için rekor kabul edilerek kayıtlara geçirildi.

19 Şubat 2012 12:08

T24 - 100 yaşındaki Fransız bisikletçi Robert Marchand, 24 kilometrelik parkuru bir saatte tamamlayıp rekor kırdı.

İsviçre’nin Aigle kentinin velodromunda, çok sayıda seveninin izlediği inanılmaz bir performans gerçekleştiren asırlık çınar, “Daha da hızlı gidebilirdim. Canım istemedi. Bir kilometre daha gidebilirdim” ifadesini kullandı.

Marchand’ın başarısı, 100 yaş ve üstü sporcular için rekor kabul edilerek kayıtlara geçirildi.

Aynı alanda tüm klasmanların rekoruysa, 2005 yılında bir saatte 49.7 kilometre yol alan Çek bisikletçi Ondrej Sosenka’ya ait. Arkadaşı Gerard Mistler, Marchand’ın meslek sırrını, “Her gün birazcık spor yapmak” olarak ifade etti.

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Robert Marchand

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