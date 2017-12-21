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Sağlık

100 yaşında, mesanesinden 136 taş çıktı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde 100 yaşındaki Hasan Hilmi Uğur’un mesanesinden, farklı boyutlarda 136 taş çıkarıldı

21 Aralık 2017 21:29

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde 100 yaşındaki Hasan Hilmi Uğur’un mesanesinden, farklı boyutlarda 136 taş çıkarıldı.
Bandırma’da bir özel hastaneye başvuran Hasan Hilmi Uğur\'un yapılan tetkiklerinde mesanesinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Üroloji uzmanı Op. Dr. Onur Yıldırım, hastanın yaşı ve fiziki risklerini göze alarak açık mesane taş ameliyatı gerçekleştirdi. Yapılan operasyonla Uğur\'un  mesanesinden farklı boyutlarda 136 taş çıkarıldı.
Hastanın operasyon sonrası iyileşme sürecini çok hızlı geçirdiğini belirten Dr. Onur Yıldırım, “Operasyon son derece başarılı geçti. Hastamızın kan ve idrar değerleri normale döndü” dedi.

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