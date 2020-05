100 örgütten ortak açıklama: Kürtaja güvenli erişimin sağlanmaması, kadınların ve kız çocukların sağlığını tehlikeye atıyor

100 sivil toplum örgütü, Kürtaja güvenli erişimin sağlanmamasının, Koronavirüs (Covid-19) salgının etkilerini gösterdiği bu günlerde kadınların ve kız çocuklarının sağlığını tehlikeye attığını ifade etti.

100 sivil toplum örgütü ortak bir açıklama yayımlayarak, kürtaja erişimin sağlanması için acil önlemler alınmasını istedi. Açıklamada, Polonya'da, kürtaja erişimi daha da sınırlandırmayı amaçlayan baskıcı bir yasanın parlamentoda görüşülmeye hazırlanıldığı hatırlatılırken, Avrupa hükûmetlerinin Covid-19’un sürdüğü dönemde Avrupa’daki kadınların ve kız çocukların kürtaj hizmetlerine güvenli ve zamanında erişimini acilen güvence altına alması gerektiğini söylendi. Açıklama şu şekilde:



"Avrupa’da birçok kadın ve kız çocuk, süregelen pandemi döneminde kürtaj hizmetlerine güvenli bir biçimde erişebilmek için birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Kürtaj yasalarının son derece sınırlandırıcı olması ve kürtaja erişim için gerekli idari işlemlerin külfetli olması kadınları ve kız çocukları birçok engelle karşı karşıya bırakarak, hayati önem taşıyan bu sağlık hizmetine güvenli erişimi aşırı derecede zorlaştırıyor. Ortak açıklama, Polonya parlamentosunun bölgenin halihazırda en sınırlandırıcı kürtaj yasalarından birini daha da sertleştirmeyi öngören yeni bir yasayı görüşmeye hazırlandığı süreçte yapıldı.



Üreme Sağlığı Hakları Merkezi Avrupa Bölgesel Direktörü Leah Hoctor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa hükûmetleri COVID-19 pandemisinin sürdüğü dönemde kürtaj hizmetlerine güvenli ve zamanında erişimi güvence altına almak için derhal harekete geçmelidir” dedi. Hoctor, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Avrupa hükûmetleri, kürtaj hizmetlerine erişimi engelleyen ve tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm işlemleri ortadan kaldırmak için acilen adım atmalı ve kadınların erken tıbbi kürtaja evlerinde erişimine izin vermelidir.”



"Kürtajı kısıtlamak pandemi ile mücadele anlamına gelmiyor"



Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: Devletler, kürtaj hizmetinin temel bir sağlık hizmeti olduğunu kabul etmeli ve kadınların ve kız çocukların kürtaj hizmetlerine güvenli bir biçimde erişebilmesini sağlamak için gerekli adımları atmalıdır.



Avrupa’da birçok hükûmet, pandemi döneminde, tıbbi kürtajın evde gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin temel hizmetlere, ürünlere ve bilgilere güvenli ve zamanlı erişimi sağlayacak tedbirleri uygulamadı. Birçok hastane ve klinik, üreme sağlığı hizmetlerini en düşük seviyeye indirdi veya personel azlığı ve çalışanların görevlerinin değiştirilmesi gibi çeşitli nedenlerle tamamen durdurdu. Birçok ülkede olağan klinik hizmetlere erişim son derece zorlaştı.



Üreme sağlığı hizmetlerine getirilen kısıtlamalar, yoksul kadınları, engelli kadınları, Roman kadınları, belgesiz göçmen kadınları, genç kadınları, trans kadınları, ikili cinsiyet sistemine karşı çıkan kişileri ve hane içi şiddet veya cinsel şiddete maruz kalan ya da maruz kalma tehlikesi altında olan kadınları orantısız etkiliyor.



"Covid -19 önlemleriyle kürtaj hakkına erişim güçleşti, kolaylaştırıcı önlemler alınmalı"



Kürtajın hala yasa dışı olduğu veya sert bir biçimde sınırlandırıldığı ülkeler ile şahsi kanaatlerine aykırı olduğu gerekçesiyle hizmet vermeyi reddeden doktorlar veya meşakkatli idari süreçler gibi çeşitli engeller nedeniyle kadınların kürtaj hizmetlerine erişmek için yurt dışına çıkmak veya posta yoluyla kürtaj hapları sipariş etmek zorunda kaldığı ülkelerde daha derin kaygılar yaşanıyor.



Bu son derece sınırlandırıcı yasalarla engellerin zarar verici etkileri, kadınların yasal kürtaja erişmek için yurt dışına seyahat etmesinin veya diğer ülkelerdeki sağlık kuruluşlarından postayla ilaç sipariş etmesinin mümkün olmayabileceği mevcut durumda daha da ağırlaştı.



Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Bölgesel Direktörü Caroline Hickson, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi: “Pandemi hayatlarımızı her yönüyle etkiliyor; ancak bu durum, kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığını ilgilendiren konularda karar alma hakkını zayıflatmak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır.”





