"100 lira vereyim karınla ilişkiye gireyim" diyen arkadaşını tüfekle vurdu, cesedini de yaktı

Tuncay Yeniçıktı, "100 lira vereyim karınla ilişkiye gireyim" dediğini iddia ettiği 53 yaşındaki arkadaşı İsmail Kazancı'yı tüfekle vurdu. Kazancı'nın öldüğünü gören Yeniçıktı, cesedi boş bir arazide açtığı çukurda da yaktı. Yeniçıktı'ya yardım eden 26 yaşındaki Bayram Benzcinci de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, olay, geçen 2 Kasım günü Selçuklu İlçesi Sarayköy Mahallesi yakınlarında dağlık alanda, alkol alan 2 kişinin yakınlardaki bir çukurdan yanık kokusu geldiğini fark edip polise haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, çukurda yanmış bir kafatası ve kemik parçaları buldu.



Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oluşturdukları özel bir ekiple, bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Songünlerde kayıp olan kişiler üzerinden harekete geçen polis, geçen 22 Ekim günü yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunan yalnız yaşayan seyyar satıcı İsmail Kazancı’dan halen haber alınamadığını belirledi. Çalışmasını İsmail Kazancı üzerinde yoğunlaştıran ekip, Kazancı’nın en son cesedin bulunduğu yerin yaklaşık 3 kilometre yakınında bir minibüsten inip, hurdacılık yapan Tuncay Yeniçıktı adlı bir kişiyle buluştuğunu saptadı.





İzinli çıktığı cezaevine geri dönmemiş





Tuncay Yeniçıktı’yı araştıran polis, Yeniçıktı’nın, ’Hırsızlık ve yaralama’ suçlarından 22 kaydı bulunduğunu, hırsız suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirledi.

Polis, çalışmasında İsmail Kazancı’ya ait minibüsün de ortada olmadığını fark edip, aracı bulmak için araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada eski model minibisün hurdacıya, Tuncay Yeniçıktı tarafından bin liraya satıldığını saptadı. Minibüste yapılan incelemede de kapı kolunun yanında kan izlerine rastalndı.





"100 lira vereyim karınla ilişkiye gireyim" iddiası





Tuncay Yeniçıktı, geçen salı günü sokakta hurda toplarken gözaltına alındı. Yeniçıktı, yapılan sorgulamasında İsmail Kazancı ile birlikte kaldıkları cezaevinde tanıştıklarını ve ara ara görüştüklerini söyledi. Kazancı’nın olaydan bir kaç gün önce eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini söylediğini iddia eden Yeniçıktı, ifadesinde, ”Olaydan birkaç gün önce bana, ”Sana 100 lira vereyim, eşinle cinsel ilişkiye gireyim” dedi. Bu benim çok ağırıma gitti. Paraya çok ihtiyacım olduğunu biliyordu. 19 Ekim günü arkadaşım Bayram Benzinci ile buluşup, Sarayköy Mahallesi’nde alkol almaya başladık. Sonra yanımıza İsmail Kazancı’yı da çağırdık. Üçümüz birlikte alkol alırken İsmail, eşimle yine ilişkiye girmek istediğini söyledi. Sonra tartıştık. Bu sırada Bayram, ona daha önce verdiğim pompalı tüfekle İsmail Kazancı’nın başına ateş etti” dediği öğrenildi.





Cesedi çukura atıp yakmışlar





Suçunu itiraf eden Tuncay Yeniçıktı’nın, İsmail Kazancı’nın öldüğünü anlayınca cesedi Kazancı’ya ait minibüsle taşıyıp, arazide daha önce kazılmış olan çukura atıp, çevreden topladıkları odunlarla da cesedi yaktıklarını söylediğini öğrenildi. Yeniçıktı’nın ifadesinin ardından Bayram Benzinci de gözaltına alındı. Benzinci ifadesinde ”Tuncay’a eşiyle ilgili söyledikleri yüzünden İsmail ile tartışıyorduk. Bana ağır küfürler etti. Bende dayanamadım. Tuncay’ın olaydan önce bana verdiği pompalı tüfekle kafasına ateş ettim. Cesedi dağlık alanda bulduğumuz önceden kazılmış çukura attık. Etrafta topladığımız odunları üzerine atıp yaktık. Üzerinde çıkan parayı da Tuncay ile paylaştık” dediği öğrenildi.



İki kişi daha sonra, Kazancı’yı öldürdükleri ve cesedi yaktıkları yeri polise gösterdi. Yeniçıktı ve Benzinci, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.