100 gençten 3'ü uyuşturucu madde denemiş

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından, 'Türkiye'de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması' yapıldı.

TUBİM Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa İlhan, TÜİK tarafından belirlenen 25 ilde, 8 bin 45 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmanın, Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı madde kullanım yaygınlığı çalışması olduğunu söyledi. İlhan, araştırma sonuçlarının, '2012 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nda yayımlandığını bildirdi.

Türkiye'de 15-65 yaş grubu herhangi bir yasa dışı bağımlılık yapıcı maddenin en az bir kere denenme oranı yüzde 2,7. Bu oran, erkeklerde kadınlara göre daha yüksek.

Madde kullanım yaygınlığı, genç yetişkinlerde (15-34), genel nüfusa göre (15-64) daha yüksek. Genç yetişkinlerde herhangi bir maddenin yaşam boyu kullanım oranı yüzde 3 iken, genel nüfusta bu oran yüzde 2,7.

Genç yetişkinler alt gruplara ayrıldığında, 15-24 yaş arasında herhangi bir maddenin yaşam boyu kullanım yaygınlığı yüzde 2,9; 25-34 yaş grubunda yüzde 3,1 olarak gösteriliyor.

Kadınlarda bağımlılık yapıcı madde kullanımı, orta yaşta daha yüksek. Kadınların yaş gruplarına göre inceleme yapıldığında, yaşam boyu herhangi bir madde kullanım oranı, 15-24 yaş aralığında yüzde 1,6, 25-34 ile 35-44 yaş grubunda yüzde 2,5, 45-54 yaş aralığında yüzde 1,6 ve 55-64 yaş grubunda yüzde 3,1 olarak ifade ediliyor.