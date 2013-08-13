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Yaşam

100 bin kişi Mars’ta ölmek istiyor

Mars One şirketi, Ağustos 2012’de duyurduğu ve toplam maliyetinin 6 milyar dolara ulaşması beklenen Kızıl Gezegen’e yolculuk planı için 100 bin gönüllü bulmuş durumda

13 Ağustos 2013 10:31

Hollandalı Mars One şirketinin 2023’te gerçekleştirmeyi planladığı, geri dönüşü olmayan Mars yolculuğu için önemli bir eşik aşıldı. Tarihi yolculuk için dört kadın ve dört erkek seçecek olan şirketin projesine yapılan başvuru sayısı 100 bine ulaştı.

2016-2022 yılları arasında Mars’a ulaşması planlanan uzay araçlarını inşa etmeye başlayacak olan Mars One, bu süreçte yolculuk için gönüllü olanların yaptığı bağışları kullanacak.

5-73 dolar arasında bağış yaparak gönüllü olunan Mars One yolculuğu, 20 Nisan tarihinde 80 bin gönüllüye ulaşmıştı. Mars One projesi, başarılı olması halinde 2030’ta Mars’a insan göndermeyi hedefleyen ABD’yi de geride bırakacak.

 

En büyük sorun radyasyon

 

Mars yolculuğunun ne kadar güvenli olacağı ve gönüllülerin yolculukta hayatta kalsalar bile Kızıl Gezegen’in şartlarında nasıl yaşayacakları hâlâ tartışma konusu.

Gök bilimciler, olası bir  Mars yolculuğunun önündeki en büyük engelin uzaydaki yüksek radyasyon seviyesi olduğunu belirtmişti.

NASA’nın 1 yıldır Kızıl Gezegen’de ölçümler yapan Curiosity uzay aracı, Mars’ta hayatta kalabilmek için radyasyona dirençli uzay kolonileri ve araçlarının geliştirilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

NASA, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ‘Mars yolculuğundaki radyasyonun astronotların uzun süreli bir görevde dayanamayacağı kadar yüksek olduğunu’ belirtmişti.

Los Angeles Times gazetesine konuşan İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’nden Lewis Dartnell, “Radyasyon bize engel olmamalı... Ancak bir Mars görevini başarmak istiyorsak radyasyona nasıl direneceğimizin yolunu bulmak zorundayız” dedi.

 

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