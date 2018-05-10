100 bin imzada süre doldu, 4 adaydan 3'ü yeterli sayıya ulaştı

Cumhurbaşkanı adayları için oy verme süresi bugün sona erdi. 4 Mayıs’ta başlayan oy verme işlemi, bugün saat 20:00’de tamamlanırken; 100 bin imzaya ilk günden ulaşan İyi Parti’nin cumhurbaşkanı Meral Akşener’in yanı sıra, Saadet ve Vatan partilerinin adayları Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

İyi Partili Akşener için 255 bin 582 kişi imza verirken; Karamollaoğlu’nun imza sayısı 167 bin 967, Perinçek’inki ise 118 bin 575 oldu. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 3030 imzada kaldı.

100 bin imza sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için yarışacak adayların sayısı 6’ya yükseldi. AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken; CHP’nin adayının ise Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu duyurulmuştu. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı da 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olarak açıklanmıştı.

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak