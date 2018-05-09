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100 bin imza için son gün: Hangi aday kaç imza topladı?

Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 7 bin imza daha gerekiyor

09 Mayıs 2018 05:36

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işleminde son güne gelindi. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu adaylık için gereken imza sayısında rahatlıkla ulaşırken, Doğu Perinçek için 7 bin imza daha gerekiyor.

Bugün sabah saat 08:00’de başlayacak imza verme işlemi akşam saat 20:00’de sona erecek. Öte yandan seçim kurulları bugün öğle saatinde de hizmet verecek.

Perinçek eşi ile birlikte seçim kuruluna geldi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermek üzere eşi Şule Perinçek ile birlikte saat 14.15 sıralarında Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu’na geldi. Bir grup partili tarafından ‘Öncü, cesur Doğu Perinçek’ sloganlarıyla karşılanan Perinçek, burada bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye’nin zor günlerin içerisine girdiğini belirten Perinçek, “Önümüzde zor bir dönem var. Ekonomideki zorluklar, güvenlikte karşılaştığımız ciddi tehditler ama bu zor dönemden Türkiye kararla, büyük çözümle devrimle çıkacaktır. Türkiye bir devrim sürecine girmiştir. Atatürk devrimi sürecine girmiştir. Bu dönemde Atatürk rotasında Türkiye çözüm bulacaktır” diye konuştu.

‘Elektrikler kesik’ ve ‘sistem çöktü’ iddiaları

Doğu Perinçek, bazı şehirlerde sistem arızası nedeniyle cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza atılamadığını öne sürdü. Perinçek, “Adana, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Germencik.. Türkiye’nin her yerinden telefonlar geliyor. Elektrikler kesik olduğu için özellikle de İstanbul’un çeşitli ilçelerinden insanlar geliyor ve imza atamadan dönüyorlar. Yani imza atmak bir eziyet haline getirilmiştir. Şimdi Vatan Partisi’nin 100 bin oyu aşma ihtimali belirince elektrikler kesilmeye, sistemi çökertiyorlar. Sistem çöktü ama çöken elektrik sistemi değil Türkiye’de mevcut sistem çöktü. ABD’ye bağlı, borçlanma ekonomisine bağlı sistem çöktü. Laikliğe karşı kurulmak istenen yobaz sistem çöktü. Ama çöken sistemden Atatürk rotasında Atatürkçü, milliyetçi, devrimci, halkçı, laik ve devrimci sistemiyle çıkacaktır.”

5 gün boyunca 500 binden fazla seçmen adaylar için imza verdi.

Bu akşam itibariyle imza tablosu şöyle şekillendi;

MERAL AKŞENER: 246.684
TEMEL KARAMOLLAOĞLU: 160.680
DOĞU PERİNÇEK: 93.919
VECDET ÖZ: 2.505

TOPLAM: 503.788

 

 

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