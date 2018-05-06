Akşener'in ardından bir isim daha 100 bin imzaya ulaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olması için gereken 100 bin imzaya ulaştı. İmza sürecinin 3. gününde ipi göğüsleyen Karamollaoğlu için partisinden “Hedef 500 bin imza” açıklaması yapıldı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Karamollaoğlu için verilen imzalar 100 bini geçti. Sürecin ilk gününde 100 bin imzayı toplayan Akşener için verilen imzalar 175 binin üzerine çıkarken; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 28 bin 606 ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 768 oyda kaldı.

4 Mayıs’ta başlayan imza süreci, 9 Mayıs günü akşam saat 20.00'a kadar devam edecek.