100 bin euroyu yanlışlıkla çöpe attı

Yunanistan'ın Limni adasında bir esnaf, içinde 100 bin euro bulunan poşetleri yanlışlıkla çöpe attı. Para dolu poşetler çöplerin arasında bulunarak sahibine teslim edildi.

Limni (Limnos) adasının Mirina bölgesinde bir esnaf, içinde 100 bin euro bulunan poşetleri çöpe attığını fark edince belediyeyi telefonla aradı ve dükkanının karşısındaki konteynerin içindeki çöpleri alan kamyonun tespit edilmesini istedi.

Bunun üzerine konteynerdeki çöpleri alan kamyon tespit edildi. Çöp kamyonu, Agios Nikolaos limanına giderek çöpleri yere boşalttı. Çöpler tek tek aradı ve para dolu poşetler çöplerin arasında bulunarak sahibine teslim edildi.