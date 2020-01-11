10 yılın sonunda Alara Çayı zaferi: HES iptal edildi

Antalya'da Alara Çayı üzerinde yapılmak istenen HES projesine karşı hukuk mücadelesi başlatan bölge sakinleri, 10 yıldır devam eden davayı kazandı. Danıştay 6. Dairesi, HES projesini iptal etti. Avukat Münip Ermiş, kararın bölgede bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, "Bu karardan sonra artık Alara Çayı'nın hiç bir noktasında HES yapılamaz" dedi.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Kayabükü sınırlarında bulunan Uçansu Şelalesi'ni de içine alan Alara Çayı üzerinde yapılması planlanan HES projesi 'karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere' Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

Uçansu Şelalesi'nin kaynağını da oluşturan Alara Çayı üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Alara Çayı'na kurulması planlanan Kamer Regülatörü ve HES projesinin sahibi Derya Enerji, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin ÇED raporunun iptalini onayladığı kararı temyize götürdü. Temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay 6. Dairesi, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 10 Temmuz 2019 tarihli kararının dayandığı gerekçeyi hukuka ve usule uygun bularak, kararın bozulmasını gerektirecek bir sebep olmadığına karar verdi. Danıştay 6. Dairesi temyiz talebini reddetti.

Avukat Ermiş: "Karar bölgede bağlayıcı"

HES projesine karşı dava açan Nurettin Şensoy, Mustafa Günay, Mustafa Uslu, Ömer Yılmaz, Bilal Tokçan ve Ali Güven'in avukatı Münip Ermiş, "Neredeyse 10 yıldır devam eden dava süreci tamamlandı. 2010'da şirket proje için 'ÇED gerekli değildir' kararı aldı. O dosyada iki keşif yapıldı. Mahkeme tarafından bu karar iptal edilince, şirket bu sefer ÇED raporu aldı. Biz bu kararı da iptal ettirdik. Danıştay 14. daire bilirkişiler arasında 'Hidrolog yok' diye bozdu. Yeniden iki keşif yapıldı. Bu sefer mahkeme ÇED raporunu da iptal etti. Bölgede altı kez keşif yapıldı. Hepsinde bilirkişiler, 'buraya HES yapılamaz' dedi. Danıştay Gündoğmuş/Alara Çayı'nda son sözü söyledi. Bakanlığın tüm inadına rağmen Kamer HES projesi bitti, yok oldu. Bunu da ilan etti. Karar bu sebeple sadece bu projeyi ilgilendirmiyor. Bölge için bağlayıcı" dedi.

"Bakanlık inadından vazgeçmeli"

Danıştay 6. Dairesi'nin bu kararı ile Alara Çayı'nın hiçbir noktasında HES yapılamayacağına dikkat çeken Ermiş, "Uyarıyoruz! Bu karardan sonra artık Alara Çayı'nın hiçbir noktasında HES yapılamaz. Bakanlık inadından vazgeçmeli ve başvuruların tümünü reddetmeli, ÇED süreçlerini durdurmalıdır” açıklaması yaptı.