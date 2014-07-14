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Yaşam

10 yılı dolduran kiracılar yeni ev ve işyeri arayışında

10 yılı dolduran kiracıların, 1 Temmuz 2014’ten itibaren gerekçesiz olarak çıkarılabileceği açıklandı

14 Temmuz 2014 10:29

Ev ya da işyerinde 10 yılı dolduran kiracıların gerekçe göstermeden çıkarılabilmesine imkân sağlayan düzenleme yürürlüğe girer girmez kiracıların evden çıkarılması hızla başladı.

 

Kritik tarih 2012

 

Hürriyet'ten Şükrü Kızılot'un haberine göre, söz konusu sürecin başlangıcı bundan iki yıl önce, 1 Temmuz 2012’de yeni Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiydi. O tarihte sözleşmesi 10 yılı dolduran kiracıların, 1 Temmuz 2014’ten itibaren gerekçesiz olarak çıkarılabileceği açıklandı. Şimdi tahliye zamanı geldi çattı, mal sahipleri harekete geçti.

 

Üç ay önce bildirdim

 

Mal sahipleri, tahliyeden en az üç ay önce kiracıya bildirimde bulunmak zorunda. 10 yıl kuralının ‘belirsiz süreli kiralama’ için geçerli olduğu unutulmamalı. Eğer kira sözleşmesi orada belirtilen süreyi aşmışsa ve sözleşmeye son verilmemişse ‘belirsiz süreli kira’ niteliği kazanıyor.

 

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