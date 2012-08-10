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Yaşam

10 yıldır yerin altında kıyameti beklediler

Kendini peygamber ilan eden Feyzrahman Satarov ve 70 müridi 10 yıl yerin altındaki sığınak kentte kıyameti beklediler

10 Ağustos 2012 14:46

Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşanan Feyzrahman Satarov kendini peygamber ilan ederek, 10 yıldan beri yaklaşık 70 müridiyle birlikte yer altındaki bir sığınak kentte kıyameti bekledi.

Satarov'un Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan yakınlarında yer altında inşa ettirdiği sığınak kentte 70 müridiyle 2001 yılından bu yana dış dünyayla bağlantısınun bulunmadığı ortaya çıktı.

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinin haberine göre Sığınak, yetkili makamların bir imamın öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, terörist faaliyetlerde bulunulduğu şüphesiyle bölgeye yaptığı baskında ortaya çıkarıldı.


Soruşturma başlatıldı


Sığınakta yaşayan çocukları muayene eden doktorlar yaşları bir ila 17 arasında değişen 20 çocuğun bir bölümünün sığınakta doğduğunu ve daha önce hiç gün ışığı görmediğini düşündüklerini kaydetti. Isıtma sistemi ve elektriğin bulunmadığı sığınaklarda yaşayan çocukların kirli ve yıpranmış kıyafetler giydikleri belirtildi. Muayene için hastaneye sevk edilen çocuklar daha sonra yetimhanelere yerleştirilecek. Aileler hakkında ise çocuk istismarı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Feyzrahman Satarov'un 1996 yılında satın aldığı 700 metrekare arazinin altında “kıyamet yaklaşıyor” propagandasıyla kendisine bağladığı müritlerine söz konusu sığınak kenti inşa ettirdiği tahmin ediliyor. Arazide küçük bir cami de bulunuyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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