10 yıldır gerçekleşmesi beklenen FATİH Projesi'ne 408 milyon TL daha

Eğitimde 'asrın projesi' olarak tanıtılan FATİH Projesi kapsamında okullara ağ altyapısı kurulması amacıyla 408 milyon TL daha harcanacak.

2014 yılında tamamlanacağı söylenen ancak milyarlarca liralık harcamaya karşın geçen yılsonu itibarıyla gerçekleşme oranı yüzde 70’de kalan FATİH Projesi için harcamalar devam ediyor. Yedi bin okula ağ altyapısı kurulması amacıyla 408 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

15 milyar TL harcandı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MEB, 2010-2021 yıllarını kapsayan 11 yıllık dönemde FATİH Projesi kapsamında 15 milyar TL’ye yakın para harcadı. Bakanlık, başarısızlığı verilerle tescillenen projeden salgın sürecinde de vazgeçmedi. Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların salgına hazırlanmasına yönelik uygulamaların kaynak sorunu nedeniyle yetersiz kalmasını eleştirirken MEB, FATİH Projesi kapsamında yaptığı harcamalara bir yenisini daha ekledi. Tüm öğrencilere tablet dağıtma iddiasıyla yola çıkan proje kapsamında bugüne kadar tablet dağıtılan öğrenci sayısı 1 milyon 130 binde kalırken okullardaki altyapı eksiklikleri projenin uygulanabilirliğini daha da güçleştirdi. MEB, başarısızlığı Sayıştay raporlarıyla da ortaya konulan proje için yeni bir harcamaya daha imza attı. Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün, “istisna” kapsamında yaptığı hizmet alımı kapsamında 408 milyon 789 TL’lik sözleşme imzalandı.

Akıllı tahtalar kullanılmıyor

Verify ve Proday şirketlerinin ortaklığıyla yapılacak iş, “7 bin okula ağ altyapı kurulumunu” kapsıyor. 4 Haziran 2021 tarihinde başlayan iş, 26 Kasım 2022’de tamamlanacak. İşin yaklaşık maliyeti ise 822 milyon 468 bin TL olarak açıklandı.

MEB, proje kapsamında tanesi yaklaşık 35 bin TL olan on binlerce akıllı tahta satın aldı. Akıllı tahtalar, çok sayıda okulda teknik arıza nedeniyle kullanılamadı. Öğretmenler, yeni tahtaların kullanımı konusunda yeterince bilgilendirilmeyince akıllı tahtalar, ‘Kara tahta’ oldu. Okulların bir bölümü ise internet bağlantısı olmadığı için akıllı tahtalardan yararlanamadı.