10 yıldır aranan terörist kahvede oyun oynarken yakalandı

Iğdır'da, terör örgütü üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan PKK şüphelisi E.D, kahvede oyun oynadığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NTV'de yer alan habere göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı E.D'nin Halfeli beldesindeki bir kahvede olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Operasyonda, terör örgütü üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan E.D, oyun oynadığı sırada gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.