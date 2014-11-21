10 yılda 2,5 milyon futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi yok oldu

Türkiye'de son 10 yılda, 2 milyon 573 bin futbol sahasına denk gelen 27 milyon 825 bin 64 dekar tarım arazisinin ranta açıldığı ortaya çıktı.

SoL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Antalya Ticaret Borsası (ATB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak, Türkiye'nin 2004-2013 yılları arasında kaybettiği tarım arazisi miktarını ortaya koyan bir çalışma yaptı.

TÜİK verilerinden derlenen rakamlara göre Türkiye'de son 10 yılda toplam 27 milyon 825 bin 64 dekar tarım arazisinin kaybedildiğini belirten ATB Başkanı Ali Çandır, "2004 yılında 265.9 milyon dekar olan tarım arazisi varlığı, 2013 sonu itibariyle 238.1 milyon dekara düşmüş. Aradaki fark 27.8 milyon dekar. Türkiye son 10 yılda tarım topraklarının yüzde 10.46'sını kaybetmiş durumda" dedi.

Bu rakamlara göre Türkiye'nin yıllık kaybının 2.7 milyon dekar, günlük kaybının ise 7 bin 623 dekar olduğuna işaret eden Ali Çandır, "Bunun anlamı, günlük 705 futbol sahası kadar tarım toprağımız, tarım dışı faaliyetlere kurban edilmiş. Yani 10 yılda 2 milyon 573 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi yok oldu" dedi.

En çok kayıp yaşanan iller

Tarım topraklarını inşaata, imara kurban veren iller sıralamasında ilk 10 sıradaki iller Konya, Yozgat ve Diyarbakır'ın ardından şöyle:

Kars yüzde 37.55, 1 milyon 272 bin dekar.

Adana yüzde 20.22, 1 milyon 204 bin dekar.

Afyonkarahisar yüzde 18.90, 1 milyon 97 bin dekar.

Kahramanmaraş yüzde 18.51, 816 bin dekar.

Malatya yüzde 21.30, 772 bin dekar.

Edirne yüzde 20.71, 762 dekar.

Tekirdağ yüzde 16.93, 654 bin dekar.