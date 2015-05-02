10 yılda 11 bin işçi 'iş kazaları'nda öldü!

Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇATIDER) Başkanı M. Nazım Yavuz “Türkiye’de son 10 yılda 11 bini aşkın işçi iş kazasında vefat etti. Geçtiğimiz yıl 423 işçi inşaatlarda çalışırken, 298 işçi ise yüksekten düşme sonucu vefat etti. 2015 yılının ilk üç ayında ise 351 işçi iş kazasında vefat etti” dedi.

ÇATIDER Başkanı Yavuz, Türkiye’nin iş kazaları konusunda iyi bir karneye sahip olmadığını belirterek, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre iş kazalarında Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü olduğunu vurguladı. Bu konuda son yıllarda önemli yasal değişiklikler yapıldığını da hatırlatan Yavuz, “Türkiye’de geçtiğimiz 10 yılda maalesef yaklaşık 11 bin işçi, iş kazalarında vefat etti. En fazla işçi ölümü, inşaat sektöründe yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 423 işçi inşaatlarda çalışırken, 298 işçi ise yüksekten düşme sonucu vefat etti. Bu konuda alınan yasal tedbirler kadar eğitim de çok önemli, sadece yasal düzenlemelerle sorunu çözemeyiz” dedi.

CİHAN’nın haberine göre, Yavuz, inşaat sektöründe meydana gelen kazaların ilk sırasında 'yüksekten düşme' olaylarının yer aldığını kaydederek, "Malzeme düşmesi ve malzeme sıçraması ise çok yaşanan diğer kazalar. Bu kazalarının sık görülmesinin temel sebepleri arasında, eğitimsizlik, ihmal, iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin alınmaması ve işverenin bu tür önlemleri maliyet olarak görmesi gibi nedenler sıralanabilir. Standart bir iskele, uygun bir emniyet kemeri, kenar korumaları ya da en basitinden bir ağ gerilmesi bile düşmeleri önemli bir oranda engelleyebilir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin meslek içine yayılması ve bu konudaki bilinç düzeyinin, sektörde yer alan herkesi kapsayacak biçimde yükseltilmesi gerekiyor" dedi.

İş güvenliği eğitimi hayati önem arz eder

İş kazalarının yüzde 98’inin insan hatasından kaynakladığını belirten Yavuz, şunları söyledi: “İnşaat sektörünün en önemli kollarından biri olan çatılarda çalışacak kişilerin yüksekte çalışma ve iş güvenliği konularında eğitimleri ve sertifikaları olmalı. ÇATIDER olarak konuyla ilgili hem ustalara hem de işverenlere yönelik eğitimler veriyoruz. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık ve Antalya’dan Sinop’a, Gaziantep’ten İzmir’e kadar Türkiye genelinde, bünyesinde İnşaat Teknolojisi Çatıcılık Dalı olan toplam 19 meslek lisesinde sektöre yönelik ‘Çatıcılık Kursu’ açma yetkisi aldık. 2014 Aralık ayı içinde Antalya’da Halk Eğitim ve Muratpaşa Meslek Lisesi ile birlikte açtığımız ‘Uyum ve Geliştirme’ kursu ile 24 çatıcıya belge verdik. 2015 Şubat ayı içinde Ankara’da Mimar Sinan Meslek Lisesi ile birlikte açtığımız kursları başarı ile bitiren 25 çatı ustası belgelendirildi. Kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ile 'ağır ve tehlikeli iş sınıfındaki çatı işlerinde çalışma hakkını' elde ediyor. Kurslarımızda çatı sistemleri eğitiminin yanında önemli bir başlığı ‘iş güvenliği ve işçi sağlığı’ oluşturuyor.”

Ağır cezai yaptırımlar

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere büyük görev düştüğünü söyleyen Yavuz, “2013 yılı itibarıyla yürürlüğe giren 6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu, bir çalışanı dahi olsa tüm işverenleri ilgilendiriyor, işverene birçok yükümlülük getiriyor ve ağır cezai yaptırımlar öngörüyordu. Kanunla ilgili 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliklerin de duyarlılığı artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.