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Yaşam

10 yıl önce taciz ettiği genç kadına yakalandı; o bakkal, çocuğa cinsel istismardan 29 yıl hapis cezası aldı!

N.Ç. ve M.Ç. adlı iki kız kardeşin aynı mahalle bakkalı tarafından taciz edildiği anlaşıldı

28 Haziran 2017 14:02

Geçen yıl üniversiteyi kazanan B.D., yaz tatili için geldiği Tarsus’ta bakkalın önünden geçerken, bir kız çocuğunun yüzü kızarmış halde dışarıya çıktığını gördü. Çocukluğunda maruz kaldığı istismarın başka çocuklara da yapıldığını fark eden B.D.'nin 10 yıl sonra başına gelenleri anlatması üzerine mahalle bakkalı Galip Adamhasan’ın küçük çocukları taciz ettiği ortaya çıktı. Toplam 29 yıl 2 ay hapis cezası verilen bakkal Adamhasan cezaevine kondu. 

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde, 2007 yılında 11-12 yaşlarında olan B.D. adlı kız çocuğu alışveriş için mahalledeki Adamhasan’ın bakkalına gitti. “Amca” diye hitap ettiği Adamhasan, raflara yönlendirdiği B.D.’nin arkasına geçerek, bacaklarına ve göğüslerine dokundu. Aynı tacizi para üstü verirken yineleyen Adamhasan’ın B.D.’ye yönelik istismarı 1,5 yıl sürdü. İstismarı idrak eden B.D., bakkala gitmeyi kesti. 

Geçen yıl üniversiteyi kazanan B.D., yaz tatili için geldiği Tarsus’ta bakkalın önünden geçerken, bir kız çocuğunun yüzü kızarmış halde dışarıya çıktığını gördü. Çocukluğunda maruz kaldığı istismarın başka çocuklara da yapıldığını fark eden B.D., psikologa giderek, başından geçenleri anlattı. Psikoloğunun yönlendirmesi üzerine B.D., olan biteni annesine ve ailesine anlattı. 

Bunun üzerine, ablasından sonra bakkala giden kız kardeşi N.D.’nin de 2009-2010 yıllarında on yaşındayken Adamhasan tarafından aynı şekilde taciz edildiği ortaya çıktı.

Karar çıktı, tutuklandı

İki kızı birden istismara maruz kalan anne, mahallede tacize uğrayan başka kimse olup olmadığını komşularına sordu. Bunun üzerine N.Ç. ve M.Ç. adlı iki kız kardeşin de taciz edildiği anlaşıldı. N.Ç.’nin 2013-2014 yıllarında 13-14 yaşındayken iki yıl boyunca, kız kardeşi M.Ç.’nin ise 2015 yılında 10 yaşındayken istismara uğradığı gün yüzüne çıktı. 

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak dinlenen H.K. adlı kadın da “10-11 yaşlarındayken Adamhasan arkamdan sarılıp elleriyle göğsümü elledi” dedi. Adlı Tıp Kurumu’nun raporunda B.D.’nin maruz kaldığı cinsel istismar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu, kardeşi D.D.’de ise travmatik bulgular olduğu belirlendi. Sanık Adamhasan ise şikayetçi ailelerin bakkal dükkanını kendisinden alamadıkları için iftira attığını ileri sürdü. 

Dava 2 Mayıs’ta son buldu. Bakkal Adamhasan’a “çocuğun birden çok cinsel istismarı” suçunu dört genç kıza yönelik olarak işlediği için toplam 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adamhasan kararın açıklandığı gün tutuklanarak, Silifke M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

 

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