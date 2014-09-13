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Çevre

10 yeni tuz üretim tesisi kuruldu, çevreciler 'Tuz Gölü bitiyor' dedi

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, 10 tesisin gölün diğer kısmındaki suları pompa yardımıyla çektiğini ve bunun diğer bölgelerde kuraklığa sebep olduğunu anlattı

13 Eylül 2014 13:04

Türkiye’nin tabiat harikalarından biri olan Tuz Gölü’nün göz göre göre yok edildiğine ilişkin uyarılara bir yenisi daha eklendi.

Gazetecilerle birlikte gölde incelemelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Baran Bozoğlu, yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde 10 yeni tuz üretim tesisinin daha faaliyete başladığını söyledi.

Bozoğlu, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları bile verilen bu tesislerin gölün zeminindeki tuzu oluşturan gözenekleri kapattığı uyarısında bulunurken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Üsame Ünal'ın Zaman'daki haberine göre, en kıymetli sulak alan kabul edilen A sınıfında yer alan Tuz Gölü’nün parsellendiğini aktaran Bozoğlu, “Burası birinci dereceden doğal sit alanı, çivi bile çakılması yasak” dedi. Bozoğlu, söz konusu tesislerle ilgili mahkemelerden çıkan iptal kararlarının ise uygulanmadığını kaydetti.

2011 yılında Tuz Gölü’nün kuzey kısmında, su akışını sağlayan bölümün önünü kesecek alanda 10 yeni tuz üretim sahası ihalesi yapıldığını dile getiren Oda Başkanı Bozoğlu, “Devletin 2032’ye kadar özelleştirdiği 3 tesis zaten var. Bu tesisler Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 40’ını sağlıyor. Geri kalan da kaya tuzundan elde ediliyor. Tuz Gölü’nde yeni tesislere ihtiyaç yok” diye konuştu.

Söz konusu tesisler kuşların göç yolları üzerinde bulunuyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan flamingo, kılıç gaga ve angıt gibi kuşların tehlike altında olduklarına değinen Baran Bozoğlu, bölgedeki 10 tesisin setler kurarak gölün diğer kısmındaki suları pompa yardımıyla çektiğini ve bunun da diğer bölgelerde kuraklığa sebep olduğunu anlattı.

10 tesiste günde 700 kamyon tuz üretimi yapıldığı bilgisini veren Bozoğlu, “Suç duyurusuna rağmen 2 aydır hiçbir işlem yapılmadı ve bu tesisler çalışmaya devam ediyor. Hukukun bittiği bir süreç yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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