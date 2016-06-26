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Yaşam

10 yaşındaki çocuğa iğrenç mesajlar: Google'a seks yaz, seni istiyorum!

18 yaşındaki İbrahim Poyraz, mesaj attığı 10 yaşındaki çocuğa aşık olduğunu söylüyor

26 Haziran 2016 19:52

18 yaşındaki İbrahim Poyraz, 10 yaşındaki kız çocuğuyla mesajlaşması sosyal medyada tepki çekti. Olay, çocuğunun Whatsapp'tan istismar edildiğini fark eden annenin mesajlaşmayı sürdürmesiyle ortaya çıktı.

14 soruda pedofili nedir, çocukları korumak için ne yapmalı, ne yapmamalı?

'Barikatın Arkası' adlı Facebook hesabında şu ifadeler yer aldı:

"Sayfamıza şimdi bir annemizden mesaj geldi, kızının 10 yaşında olduğunu ve bir adamın taciz ettiğini fark edip konuşmayı sürdürdüğünü söyledi ve bizden yardım istedi. Mesajları istedim okudum kanım dondu öfkemden sığamadım hiç bir yere. Paylaşıp teşhir etmek istediğimi söyledim ve sağolsun annemiz paylaşmama izin verdi"

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