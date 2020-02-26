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10 yaşındaki Atakan Kayalar için kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Naldemirci serbest bırakıldı

26 Şubat 2020 18:31

10 yaşındaki Atakan Kayalar için kullandığı "tecavüz edilmeli" sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erkan Naldemirci, serbest bırakıldı. 

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci'nin son dönemde sosyal medyada videoları yayınlanan Kayalar için kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Erkan Naldemirci, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Naldemirci, haftanın 4 günü imza vermesi şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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