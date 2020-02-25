T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 yaşındaki Atakan Kayalar için 'Tecavüz edilmeli' diyen çalışan üniversiteden kovuldu

25 Şubat 2020 12:44

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci, son dönemde sosyal medyada videoları yayınlanan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında yazdıkları gerekçesiyle üniversiteden kovuldu. 

Naldemirci'nin 10 yaşındaki Atakan için kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplarken, kullanıcılar üniversiteye şahısla ilişiği kesme çağrısında bulundu.

Özyeğin Üniversitesi yaptığı açıklamayla, Atakan hakkında skandal ifadeler kullanan şahıs ile ilişiğin kesildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi. 

Ne demişti? 

Naldemirci Atakan için "Tecavüz edilmeli, 11 yaşında ölürsün de başımıza bela olmazsın" ifadesini kullanmıştı. 

 

 

ETİKETLER

erkan naldemirciatakan kayalarözyeğin üniversitesiözyeğintecavüzşiddet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24