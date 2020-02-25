10 yaşındaki Atakan Kayalar için 'Tecavüz edilmeli' diyen çalışan üniversiteden kovuldu

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci, son dönemde sosyal medyada videoları yayınlanan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında yazdıkları gerekçesiyle üniversiteden kovuldu.

Naldemirci'nin 10 yaşındaki Atakan için kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplarken, kullanıcılar üniversiteye şahısla ilişiği kesme çağrısında bulundu.

Özyeğin Üniversitesi yaptığı açıklamayla, Atakan hakkında skandal ifadeler kullanan şahıs ile ilişiğin kesildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.

Ne demişti?

Naldemirci Atakan için "Tecavüz edilmeli, 11 yaşında ölürsün de başımıza bela olmazsın" ifadesini kullanmıştı.