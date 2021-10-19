10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye'nin ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Osman Kavala'nın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümü. Hakkında devam eden dava, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir."

"Demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir"

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan "Osman Kavala'nın Dört Yıldır Tutuklu Bulunmasına İlişkin Açıklama" başlıklı metinde ise şunlar kaydedildi:

"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

Avrupa Birliği'nden de geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ''AİHM'in bağlayıcı kararına rağmen Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması, özellikle Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ışığında üzücüdür" denilmişti.

TIKLAYIN | TBMM Başkanı Şentop'tan büyükelçilerin Kavala açıklamasına tepki: Mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek büyük bir haddini bilmezliktir