10. Sarıyer Tiyatro Şenliği başlıyor

Sarıyer Tiyatro şenliği 27 Şubat'ta başlıyor. 27 Mart Cumartesi günü sona erecek olan festival bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi yapılacak.

Sarıyer Belediyesi TiyatrOda Şenliği bu yıl perdelerini 10. kez açıyor. 27 Şubat’ta başlayacak 8 farklı oyundan oluşan şenlik "Dünya Tiyatro Günü" olan 27 Mart Cumartesi günü sona erecek.

İzleyicileri her yıl kültür merkezlerinde bir araya getiren şenlik, pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi evlere konuk olacak. Sarıyer Belediyesi düzenlediği şenlik ile 27 Mart 2021 tarihine kadar her Çarşamba ve Cumartesi günü saat 21.00 – 01.00 arasında bütün izleyicileri Sarıyer TV YouTube kanalına bekliyor.

27 Şubat’ta Adam Long & Daniel Singer & Jess Winfield’ın "Döktür Bi Şekspir" oyunu ile başlayacak olan şenlik; "Nereye Gitti Bütün Çiçekler", "Celile", "Sevmekten Öldü Desinler", "Değirmen", "Kapıların Dışında", "Artık Bir Davan Var", "Macbeth / İki Kişilik Kabus" oyunuyla son bulacak.

Program için tıklayınız.