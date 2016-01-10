10 Ocak ‘çalışamayan' Gazeteciler Günü; 7 bin gazeteci işsiz!

Türkiye'de son yıllarda medyaya yönelik artan baskılar sonucu çalışamayan gazetecilerin sayısı hızla arttı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2015 raporuna göre işsiz gazetecilerin sayısı 7 bini buldu.

İpek Medya Grubu'na atanan kayyım, yıllardır emek veren 200'ü aşkın gazeteciyi işinden etti Samanyolu Yayın Grubu kanalları da Türksat uydularından çıkarıldı. Bu sebeple yaklaşık 600 gazeteci işinden oldu.

Zaman’ın haberine göre, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ancak çoğunlukla siyasi baskılar sebebiyle işsiz kalan binlerce gazeteci için bugün pek bir anlam ifade etmiyor. Medya sektöründe işini kaybedenlerden biri de Kanal D eski haber müdürü Salih Selçuk. Yaşanan durumu fecaat olarak niteleyen Selçuk, “Şu anda daha mesleğin başında geliri olmadan evinde oturan ama çoluk çocuğuna bakmak zorunda olan bir sürü arkadaşımız var. Eskiden de insanlar işsiz kalırdı ama mesleğe tutunamadıkları için. Bugünlerde ise en iyi gazeteciler bile yaptıkları haberler sebebiyle işsiz.” diyor. Siyasi sebeplerle basın kuruluşlarına ekonomik baskı uygulandığını dile getiren Selçuk, “Reklam gelirleri düşürülüyor, kimse sonunu göremiyor, tedbir olarak da personel çıkarılıyor.” şeklinde konuşuyor.

“Tüm muhalifleri hain ilan ediyorlar”

İpek Medya Grubu'na kayyım atanmasının ardından işinden olan yaklaşık 200 kişiden biri olan Gökhan Özdağ ise alternatif yayın yapan herkesin hain ilan edildiğini aktarıyor. Basın sektöründe ilk defa baskıya maruz kalmadığını dile getiren Özdağ, “Türkiye Gazetesi'ne transfer oldum ama 6 gün sonra yukarıdan baskı var diyerek kovdular. İpek Grubu'na döndüm. 2 yıl sonra kayyım geldi ve oradan da atıldık. Kayyımdan sonra farklı bir sektörde işe başladım ama 20 gün sonra benzeri nedenlerle tekrar işimden edildim.” açıklamasını yapıyor. Özdağ, “Atatürk'ün ‘Basın hiçbir şekilde tahakküm altına alınamaz.' şeklinde veciz bir sözü var. Ama bugünlerde bunun tam aksini görüyoruz. Cezaevinde bulunan basın mensuplarının da bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz.” değerlendirmesini yapıyor.

“İlla ki doğruları yazan kurumlar yeniden açılacak”

Savaş kameramanı Mücahit Akagündüz de 135 farklı ülkeye gitmiş, 35 savaşı takip etmiş, 3 dil bilen bir savaş kameramanı. Samanyolu Yayın Grubu'na bağlı kanalların Türksat tarafından uydudan indirilmesinin ardından işsiz kaldı. ‘Direniş' adlı savaş hatıraları kitabının da yazarı olan Akagündüz, birçok iş başvurusundan olumsuz cevap aldığını söylüyor. İş mülakatlarında “Tam aradığımız adamsın ama Samanyolu'nda çalışmış olduğun için seni alamayız.” dediklerini aktarıyor. Geleceğe dair ümidini koruduğunu belirten tecrübeli kameramanın dilinden şu sözler dökülüyor: “Sadece Allah'a güveniyorum. İlla ki doğruları yazan kurumlar yeniden açılacak. Birkaç ay daha maddi açıdan idare edebilirim ama sonrası, Allah Kerim…”

Basın Konseyi'nden dikkat çeken afiş

Basın Konseyi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ortaklığıyla, gazetecilerin sorunlarına ve halkın haber alma hakkına dikkat çekmek için İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 billboarda görseller asıldı. Afişlerde, ‘10 Ocak Çalışamayan Gazeteciler Günü' ibaresi yer aldı. Basın Konseyi ve İGC'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Amaç; 10 Ocak ‘Çalışan' (Çalıştırılmayan) Gazeteciler Günü'nde, gazetecilerin gazetecilik faaliyetlerinin engellendiğini ve halkın haber alma hakkının vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlatmak. Basın Konseyi ve İGC olarak; kamuoyunun haber alma hakkı için mücadele etmeye devam ettiğimizi bildiriyor, halkı ‘haber'ine ve özgürlüklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Son bir yılda bini aşkın gazeteci işinden edildi

2015 yılında medya sektöründe yaşanan toplu işten çıkarmaların bazıları şöyle: Kanal A'da 65 kişi işten çıkarıldı. FOX TV 75 çalışanla yollarını ayırdı. Doğan Medya Grubu'na bağlı D Productions bünyesinde 28 ismin görevine son verildi. İpek Medya Grubu'na kayyım atanmasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir bürolardan 200'e yakın kişi işsiz kaldı. Samanyolu Grubu'na yönelik karartma sonrasında 600 gazeteci işinden oldu. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji eki ve İzmir Bürosu'nun kapanması sebebiyle 23 gazeteci de işsizler kervanına eklendi. TRT Türk'ten de aralık ayının son günlerinde yaklaşık 80 çalışan işten çıkarıldı.

“Kapkara bir tablo ile karşı karşıyayız”

Pak Medya İş Genel Başkanı İsmail Topçuoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın özgürlüğü açısından kapkara bir tablo ile karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Yazılı bir açıklama yapan Topçuoğlu şunları anlattı: “Halen Hidayet Karaca, Can Dündar, Erdem Gül, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı gibi basınımızın önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu 30 gazeteci cezaevinde bulunmaktadır. 100'ü aşkın gazeteci ise yaptığı haberler, dile getirdiği görüşler ve iktidara yönelttiği eleştiriler sebebiyle gözaltına alınmış, haklarında soruşturma açılmıştır. Bütün demokratik kurumları, basın özgürlüğünün bir an önce yeniden tesis edilmesi için işbirliği yapmaya çağırıyoruz.”

“Basın, bu ortamda bayram yapamaz”

Eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazetecilerin hapse atıldığı, ‘çeşitli yöntemlerle kabul edilemez baskı altına alındığı, işsizliğe mahkum edildiği' Türkiye'de, medyanın bayram kutlamasının mümkün olamayacağını söyledi. Gazetecilerin ‘potansiyel suçlu' olarak görüldüğünü dile getiren Bilgin, “Gazetecinin yandaşı, yoldaşı, paraleli, üçgeni, dikdörtgeni olmaz. Gazeteci haber peşinde koşar, haberini mesleğin kurallarına, etik ilkelere göre tamamladıktan sonra da, kime yarar, kime yaramaz demez, yazar.” ifadelerini kullandı. Nazmi Bilgin, sadece Can Dündar, Erdem Gül veya Hidayet Karaca için değil, hapisteki tüm gazeteciler için ‘adalet' talep ettiklerini aktardı.