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Dünya
Deutsche Welle

2015 yılında 110 gazeteci öldürüldü

Ünsal Zor, Adımlar dergisine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti

29 Aralık 2015 11:10


Sınır Tanımayan Gazetecilerin yayımladığı rapora göre 2015 yılında 110 gazeteci öldürüldü. Yayımlanan rapora göre gazetecilerin üçte ikisi savaş dışındaki alanlarda öldürüldü.

Gazetecilerin görev başında öldürüldüğü ülkelerin başında Irak, Suriye, Fransa ve Yemen geliyor. Örgütün raporuna göre en az 67 gazeteci habercilik faaliyetlerinden ötürü öldürüldü. Irak ve Suriye, 9'ar cinayetle listenin başını çekiyor. Suriye'nin Halep kentinde gazeteciler çatışan taraflar arasında kalırken, Irak'ın Musul kentinde birçok gazeteci terör örgütü IŞİD tarafından kaçırılarak işkenceye uğradı.

 

Savaş bölgelerinin dışında öldürüldüler

Gazetecilerin üçte ikisi savaş bölgelerinin dışında cinayetlere kurban gitti. Fransa'daki Charlie Hebdo terör saldırısında 8 gazeteci öldürüldü. Yemen de 8 gazeteci cinayetiyle listenin ön sıralarında yer alıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler RSF'in sözcüsü Britta Hilpert, "Gazeteciler birçok ülkede güç sahiplerini eleştirdiğinde ya da önemli siyasi konuları gündeme getirdiğinde hayatlarını riske atıyor" dedi.

 

Hindistan ve Meksika

RSF yetkilileri, Hindistan'da organize suç örgütleriyle siyaset bağlantısı ya da hassas çevre konuları hakkında haber hazırlayan gazetecilerin tehlikede olduğuna dikkat çekti.

Meksika'nın başkentinde bir foto muhabirinin cinayete kurban gitmesi, ülkede basın mensuplarının gördüğü şiddetin yalnızca Veracruz ve Oaxaca eyaletleriyle sınırlı kalmadığını ortaya koyduğu belirtildi.

Bangladeş'te de bir yıl içinde dört blog yazarının radikal İslamcıların saldırılarında can verdiği kaydedildi.

Türkiye'nin durumu

Türkiye listede 1 cinayetle yer aldı. Ünsal Zor, 25 Mart'ta Adımlar dergisine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

RSF'in '2015 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi' raporuna göre Türkiye 180 ülke arasında 149'uncu sırada yer alıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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