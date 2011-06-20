10 milyon doları reddettiler

T24- Çarşamba gecesi oynanan Stanley Cup buz hokeyi finalinin ardından, holiganların savaş alanına çevirdiği sokağın ortasında dünyayı umursamadan öpüşen Scott Jones ve Alexandra Thomas, bir anda kapılarını çalan şöhreti paraya çevirmek istemiyor.



İşte dünyanın konuştuğu fotoğrafın hikayesi









Kanada’nın Vancouver Canucks takımının, ABD’nin Boston Bruins takımına 4-0 yenilmesinin ardından, Vancouver kentinin sokakları savaş alanına dönmüş, çok sayıda araç yakılırken birçok kişi de yaralanmıştı.



Yaşanan karmaşadan nasibi alan kişilerden bir tanesi de, polisin kalkanıyla vurarak yere yığdığı Alexandra Thomas’tı. Kız arkadaşının düştüğünü gören Scott, sevgilisine sarılarak onu öpmüştü. Objektiflere yakalanan o an, birkaç saat içinde dünyanın dört bir yanındaki haber ajansları ve basın organlarında manşet oldu.



Milyonları geri çevirdiler

Kanada’da komedyenlik yapan Avustralyalı Scott ile Kanadalı kız arkadaşı Alexandra, Cumartesi günü ABD’nin “The Today Show” ve “Good Morning America” programlarına katılma teklifini reddetti. Sevgililer, ülkenin en çok izlenen sabah programlarından ikisine katılması için NBC ve ABC televizyonlarının özel uçak gönderecek olmalarını bile önemsemedi.



Avustralya’nın ünlü sosyete yazarı ve organizatör Max Markson, “çiftin geri çevirdiği küresel şöhretin kendilerine 10 milyon dolar gibi büyük bir servet kazandırma potansiyeline sahip olduğuna” dikkat çekti. Markson, “Scott’ın bir Reb Bull reklamına çıktığını varsayarsak, bu milyon dolarlar eder” dedi.



Scott’ın memleketi Perth kentinde bir halkla ilişkiler şirketinin başkanı olan Peter Harris ise “Scott’ın elde ettiği ünü milyonlarca dolara çevirebileceğini” belirtti.



Stres istemiyorum

Tüm bu değerlendirmelere rağmen Scott, “hayatında daha fazla stres istemediğini ve sevgilisiyle ABD’nin California eyaletinde tatile çıkacağını” söyledi.



Avustralyalı Romeo lakabını alan Scott ve sevgilisi Alexandra, tek bir sefer için Kanada’nın CBS News kanalına konuştu. Scott, “Önümüze sunulanlar gereğinden fazla… Daha fazla stres istemiyoruz. Gelecek üç hafta tatilde olacağız. Tatil planımızı bozamayız” dedi.



Genç çifti polisle çatışan holiganlarla kaplı sokağın ortasında öpüşürken gösteren fotoğrafı serbest fotoğrafçı Richard Lam çekmişti. Lam, fotoğrafa ilk baktığında çiftin yaralı olduğunu düşünmüştü.



Öte yandan, sokaklarda yaşanan çatışmaları bir binanın tepesinden görüntüleyen bir başka fotoğrafçı, Thomas’ın polis darbesiyle yere yığıldığı anı yakalamayı başardı.