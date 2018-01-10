10. Metin Altıok Şiir Ödülü Hicri İzgören'in

İSTANBUL, (DHA)-ŞAİR Metin Altıok anısına bu yıl 10’uncusu düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü, 16 Ocak Salı günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) sahibini bulacak.

HİCRİ İZGÖREN\'E TESLİM EDİLECEK



Bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü’ne, ‘Aşktan Alır Rengini’ adlı toplu şiirler kitabıyla değer görülen A. Hicri İzgören’e ödülü, 16 Ocak Salı günü düzenlenecek törenle teslim edilecek.



Saat 19:00’da gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından Fazıl Say (piyano), Serenad Bağcan ve Tilbe Saran şairin şiirlerinden oluşan bir dinleti gerçekleştirecekler. Tören ve dinleti halka açık olarak gerçekleştirilecek.