10 kişinin Koronavirüs olduğu ve önlem alınmadığı iddia edilen PTT Eskişehir'in Başmüdürü: Çalışan “Karantina verirlerse evde istirahat ederim” diye düşünüyor

PTT Eskişehir Başmüdürlüğü’nde çalışan bir kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra gerekli önlemlerin alınmadığı ve bu nedenle 10 çalışanda daha virüs tespit edildiği iddia edildi. PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin ise, 10 değil, 8 kişinin virüse yakalandığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Zengin, bazı kişilerde virüs çıktığı için bütün bir şubenin kapatılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Çalışan da şöyle düşünüyor; testim negatif çıkar ve bana karantina verirlerse giderim evde istirahat ederim" dedi.

Birkaç günün ardından, virüse yakalanmış olabileceklerinden şüphelenen çalışanlar, kendi imkânlarıyla test yaptırdı. Test sonuçlarına göre 10 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

İsmini belirtmek istemeyen, ancak virüse yakalananlardan bir kişi, “Geçtiğimiz hafta PTT Başmüdürlüğünün yer aldığı 2. kattaki muhasebede çalışan birinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Dolayısıyla o kattakilerin veya en azından o odada çalışan kişilerin karantinaya alınması gerekirken, bu yapılmadı. Biz çalışmaya devam ettik, ancak hafta boyunca toplam 10 kişi Covid'e yakalandık. Benim testim pozitif çıktıktan sonra aileme de test yaptırdım ve eşim de pozitif çıktı. Diğer pozitif çıkan arkadaşlar için de durum aynı. Bu binada birkaç tane daha kamu kurumu var. Vatandaşlar buraya gelip gidiyorlar. Aynı asansörü kullanıyorlar. 2. katta çalışan kişiler de çalışmaya devam ediyor. İlk virüs çıktıktan sonra ne 2. katta girişler kapatıldı ne de çalışanları karantinaya alındı. Sonucunda şimdiye kadar yaklaşık 16 çalışanın 10'unda Koronavirüs çıktı” açıklamasında bulundu.

PTT dışında birçok kamu kurumunun da yer aldığı çok katlı binada çalışan ve aynı durumdan mağdur olan birkaç kişi daha benzer ihbarda bulunurken, PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin; 10 değil, 8 kişinin virüse yakalandığını dile getirerek, bunun iş yeri dışında da gerçekleşmiş olma ihtimali olduğunu söyledi.. Hüseyin Zengin; virüse yakalanan çalışanın bulunduğu katta şu anda kimsenin çalışmadığını öne sürdü.

Çalışanların dışarıda nerede gezdiklerini takip edemeyeceklerini söyleyen Hüseyin Zengin, “Adamın hafta sonu nerede gezdiği belirsiz, ondan sonra gidip test yaptırıyor ve sonuç pozitif çıkıyor. Öyle olunca yanındaki de ‘ben bitişiğindeydim onun’ deyip gidiyor. Kişinin ailesinde vaka var ve buraya virüslü bir şekilde geliyor. Bu olayın kurumla hiç alakası yok. Çalışan kişi virüsü buradan değil, ailesinden kapmış. Çocuğu karantinadaymış ve bunu bize söylemiyor. Sonra işe gelmiyor zaten ve ben bunun üzerine bütün arkadaşlara test yaptırmalarını söyledim” ifadesini kullandı.

Bazı kişilerde virüs çıktığı için bütün bir şubenin kapatılmasının mümkün olmadığını belirten Zengin, hayatın bir şekilde devam etmek zorunda olduğunu belirtti. Başmüdür Hüseyin Zengin, “Çalışan da şöyle düşünüyor; testim negatif çıkar ve bana karantina verirlerse giderim evde istirahat ederim. Şu anda bazı arkadaşların testi negatif çıksa da evde oturuyorlar, karantinadalar. O günden beri ikinci katta kimse yok. Ben nezle olan, öksüren adama bile 11 gün izin verdim. Gitmiş izindeyken test yaptırmış pozitif çıkmış. Biz ne yapabiliriz? Yapılan dezenfeksiyonun haddi hesabı yok. Tuvaletler, kapılar her katta temizleniyor. Biz burayı karantinaya alamayız ki. Risk teşkil eden herkese izin verdim ben zaten. Diğer çalışanların girişleri, odaları farklı. Aynı ortamı paylaşmayan bir insanı ben nasıl karantinaya alayım” dedi.

Öte yandan virüsün ilk çıktığı ortak çalışma alanı olan muhasebe dahilinde diğer odaların bazılarında hâlâ çalışanların mesailerine devam ettiği belirtildi. (İHA)