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Yaşam

10 Kasım'da Anıtkabir'i 413 bin kişi ziyaret etti

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i 413 bin 568 kişi ziyaret etti.

13 Kasım 2012 20:17

 

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, Anıtkabir ziyaretçi sayılarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 413 bin 568 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

 

Geçen yıl 180 bin ziyaretçi gelmişti

 

10 Kasım 2011'de Anıtkabir’e 180 bin 143’ü yerli, 921’i yabancı olmak üzere 181 bin 64, 2010 yılında ise 47’si yabancı olmak üzere 198 bin 544 kişi ziyaret etmişti.  Anıtkabir’i 2011’de yerli ve yabancı toplam 3 milyon 902 bin 194 kişi, son 7 yılda ise 50 milyon civarında ziyaretçi geldi.

 

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