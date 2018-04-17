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Çevre

10 hayvan türü 20 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

''Tehlike altındaki hayvanlar arasında aslan, kaplan, fil, leopar, pandanın yanı sıra kutup ayıları, kurtlar, goriller ve çitalar bulunuyor"

17 Nisan 2018 13:56

Aralarında aslan, kaplan, fil, leopar, panda ve kutup ayılarının da olduğu 10 hayvan türünün nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Fransız 20 Minutes gazetesine konuşan CNRS üyesi Franck Courchamp, dünyada bilinen en önemli hayvanlardan olan zürafaların son 30 yılda yüzde 40 oranında azaldıklarını söylerken, 9 diğer hayvan türünün de tehlike altında olduğunu belirtti.

Courchamp’a göre tehlike altındaki hayvanlar arasında aslan, kaplan, fil, leopar, pandanın yanı sıra kutup ayıları, kurtlar, goriller ve çitalar bulunuyor.

20 yıl içerisinde sadece birkaç tür doğal yaşamda var olabilecek

Kurtlar dışında diğer tüm türlerin yok olmasının beklendiğini kaydeden CNRS uzmanı, başta batı ülkelerinde olmak üzere tüm dünyada popüler olan hayvanların yok olma tehlikesinin ‘paradoks’ olduğunun altını çizdi.

Courchamp’a göre kurtların dünya üzerindeki yaşam alanları insan etkisiyle üçte bir oranında azalsa da kısa vadede yok olmaları söz konusu değil.

Ancak diğer hayvanlar için hiçbir şey yapılmaması durumunda önümüzdeki 20 yıl içerisinde neredeyse sadece birkaç türün doğal yaşamda varlığını sürdürmesi mümkün olacak.

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