10 gençten 4'ü, iklim krizi nedeniyle çocuk sahibi olmaktan çekiniyor

10 ülkede yapılan ankete göre, her 10 gençten 4'ü, iklim krizi nedeniyle çocuk sahibi olmak konusunda tereddütlü ve hükümetlerin iklim felaketini önlemek için neredeyse hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyor.

İklim kaygısı ve gençler üzerine yapılan araştırmaya göre, yaşları 16 ila 25 arasında değişen her 10 gençten 6'sı, iklim değişikliği konusunda çok veya aşırı derecede endişeliydi.

Yaklaşık 10 bin gencin katıldığı anket Avustralya, Brezilya, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Nijerya, Filipinler, Portekiz, Birleşik Krallık ve ABD'yi kapsıyor.

"Emisyonlar rekor seviyelere yükselirken hükümetler bizi hayal kırıklığına uğratıyor"

Filipinler'den 23 yaşındaki Mitzi Tan, "İklim kaygımızın temelinde, hükümetin eylemsizliğinden kaynaklanan derin ihanet duygusu var. Artan iklim kaygımızı ele almak için adalete ihtiyacımız var" dedi.

Almanya'daki okul grevi hareketinin öncülerinden, 25 yaşındaki iklim aktivisti Luisa Neubauer "Biz gençler, iklim krizi hakkında endişelenmenin onu durdurmayacağını fark ettik. Böylece bireysel kaygımızı kolektif eyleme dönüştürdük. Ve şimdi her yerde savaşıyoruz: sokaklarda, mahkemelerde, dünyanın dört bir yanındaki kurumların içinde ve dışında. Yine de, emisyonlar rekor seviyelere yükselirken hükümetler hala bizi hayal kırıklığına uğratıyor" ifadelerini kullandı.

Bath Üniversitesi'nden Caroline Hickman şunları söyledi: “Bu çalışma, çocuklarımız ve gençlerimiz arasında yaygın iklim kaygısının korkunç bir resmini çiziyor. Çocuklarımızın kaygısı, hükümetlerden gördükleri yetersiz tepkiler göz önüne alındığında tamamen rasyonel bir tepkidir. Hükümetlerin harekete geçmek için daha ne duyması gerekiyor?"