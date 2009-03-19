Erken boşalma, erkeklerin en önemli cinsel sorunlarının başında geliyor. Ortalama 10 erkekten 3'ü erken boşalma sorunu yaşıyor. Bazıları sadece süreyi ön plana alırken, bazıları kadın ve/veya erkeğin tatmin olamadığı süreyi erken boşalma olarak tanımlıyor.



Erken boşalmanın eşler arasında bazen yanlış tanımlandığı için doktora gitmeyi ertelediklerini anlatan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Alıcı ise "Erken boşalmayı hem süreyi hem de eşlerin tatmin olmaları olarak tanımlıyoruz" dedi.



Ortalama 2 dakika



Türk erkeklerinde erken boşalmanın 2 dakika civarında gerçekleştiğini belirten Alıcı, bu sürenin Avrupa toplumunda biraz daha uzun olduğunu söyledi. Alıcı, “Erken boşalma sorunu olanların yüzde 90'ı 1 dakikanın altında bir sürede boşalıyor. Boşalma bir dakikanın altında oluyorsa ve bu durum kadında ve/veya erkekte bir cinsel tatminsizlik oluşturuyorsa bu bir erken boşalmadır" diye konuştu.



İlişki süresinin bazen 2 dakikanın altında da olabileceğini anlatan Alıcı, "Ama iki taraf da bundan memnunsa o zaman erken boşalma olarak algılanmayabilir" diye konuştu.



Araştırmalar devam ediyor



Ege Androloji Araştırma Grubu tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına dikkat çeken Alıcı, "Araştırmaya göre hipertiroiti hastalarının yüzde 70'inde erken boşalma görülüyor” dedi.



Kişinin erken boşalma sorunuyla geldiğinde hekimlerin hastasının tiroitinde bir sorun olmasından endişelendiğinde hastasını tiroit uzmanına da yönlendireceğini aktaran Alıcı, "Örneğin kişide tiroit bezinin çok çalıştığını düşündüren şikâyetlere rastlarsak o zaman bu hormonlara da bakılması gerekir. Çünkü sebep bu da olabilir" şeklinde konuştu.



Kime gitmeli



Erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin çoğu zaman kime başvuracaklarını bilmediklerini ifade eden Prof. Bülent Alıcı, "Genellikle psikolojik olduğunu düşünerek hekime başvurmuyorlar. Kendileri halletmeye çalışıyor" ifadesini kullandı. Prof. Alıcı, “Geçmişte erken boşalma sorununun psikolojik veya bir davranış bozukluğu sorunu olduğu düşünülüyordu. Fakat 4-5 yıldır yapılan çalışmalar bu duruma vücuda ait bazı sorunların neden olduğunu gösterdi. Bu nedenle androloji uzmanlarına başvurmak gerekiyor" dedi.



Süre tutmak tarihe karışacak



Erken boşalma ile ilgili çalışmaların devamı için bir form gerçekleştirildiğini anlatan Alıcı, "Erken boşalmayı tanımlamak için zaman tutma tüm dünyada uygulanan bir yöntem. Tabii ki meşakkatli olabiliyor. Bazı hastalar sevmiyor zaman tutmayı. Onun yerine sorularla erken boşalmanın şiddetine ve rahatsızlığın derecesinin belirlenmesine ilişkin bir form geliştirildi" dedi. Formun Türkçe'ye çevrildiğini ve kısa bir süre sonra yayınlanacağını aktaran Alıcı, "Formla hastaya bazı soruların sorularak erken boşalma sorununun ne derecede olduğu, eşini ne kadar etkilediği ve tedavi sonrasında da bundan ne kadar yarar gördüğünün takibi yapılacak. Bu araştırmalar için güzel bir başlangıç" ifadesini kullandı.

