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10 Ekim Ankara saldırısıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Tutuklanan kişinin ele geçen dijital verilerin incelenmesi sonucu "Ömer Hattap" kod adlı kişi olduğu tespit edildiği bildirildi

08 Nisan 2016 21:50

Ankara'da 10 Ekim'de gerçekleştirilen ve 103 kişinin hayatını kaybetti saldırıyla ilgili Bingöl’de ehliyet başvurusu yaparken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmedin B, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandığı bildirildi.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen bombalı saldırısıyla ilgili 6 Nisan'da Gaziantep'te gözaltına alınan şüpheli Hüseyin T. tutuklanmıştı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı önündeki bombalı saldırısıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan Mehmedin B, Bingöl Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne sürücü belgesi için müracaat etti.

Bu sırada yapılan UYAP sorgulamasında, hakkında yakalama kararının bulunduğunun fark edilmesi üzerine şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, kara yoluyla dün akşam saatlerinde Ankara'ya getirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli, bugün Adli Tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği Ankara Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Mehmedin B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmedin B'nin, Ankara Tren Garı önündeki saldırının şüphelilerinden Yunus D'nin Gaziantep'teki adresinde yapılan aramalarda ele geçen dijital verilerin incelenmesi sonucu "Ömer Hattap" kod adlı kişi olduğu tespit edilmiş, bu doğrultuda Mehmedin B'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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