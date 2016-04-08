10 Ekim Ankara saldırısıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

Ankara'da 10 Ekim'de gerçekleştirilen ve 103 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili Bitlis'te 1 kişi daha gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, 10 Ekim'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan M.B., Bitlis'te gözaltına alındı. Zanlının 'Ömer Hattap' kod adını kullanan bir IŞİD mensubu olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan M.B. sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılığa çıkartıldı. IŞİD üyesi olduğu öne sürülen M.B.'nin savcılıkça 'Silahlı terör örgütü IŞİD üyesi olmak" gerekçesiyle adliyeye sevk edilmesi beklenirken M.B.'nin 'Ömer Hattap' kod adını kullandığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bunlardan 5'inin farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edilmiş ve hakkında arama kararı bulunan Hüseyin Tunç da Gaziantep'te yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.



