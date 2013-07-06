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Yaşam

10 dakikada 69 sandviç yedi

New York'un sembollerinden Geleneksel Nathan'ın Sosisli Sandviç Yeme Yarışması'nin 97'ncisi düzenlendi

06 Temmuz 2013 08:50

ABD'nin Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde, Coney Adası'ndaki gerçekleşen yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın farklı yerlerinden New York'a gelen yarışmacılar, kendilerine tanınan 10 daikalık sürede en fazla sosisli sandviçi yemek için mücadele etti.
Çeşitli sahne şovlarıyla süslenen yarışmayı erkeklerde 69 adet sosisli sandviç yiyen Joey Chestnut, bayanlarda ise 36 sosisli sandviç ile Sonya Thomas kazandı.
Son 6 yılın şampiyonu "Jaws" lakaplı Chestnut'ın kendi rekorunu kırdığı yarışmanın ikincisi sadece 51 sosisli sandviç yiyebildi.
Bayanlarda yarışmanın rekorunu 45 sosisli sandviç ile elinde bulunduran "Karadul" lakaplı Thomas'ın 45 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı.
Yaklaşık 40 bin kişinin yarış alanında izlediği yarışmayı, 2 milyondan fazla meraklının da canlı yayından takip ettiği belirtildi. 
 

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